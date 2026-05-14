Times A e B? Entenda as diferentes convocações da Seleção Feminina

Nesta quarta-feira (13), os "vôleifãs" foram surpreendidos com diferentes convocações para a Seleção Brasileira Feminina em um intervalo de poucas horas. No mesmo dia, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou mais oito nomes que vão compor a equipe treinada por José Roberto Guimarães, a lista larga de inscritas para a Liga das Nações (VNL) e as 18 jogadoras chamadas para a inédita Seleção B.

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O que é a Seleção B?

José Roberto Guimarães, em treino da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Divulgação/CBV)

A principal novidade para a temporada de 2026 é a criação de um time alternativo na Seleção Feminina, que será treinado por Wagão, auxiliar de Zé Roberto na Seleção principal e técnico do Paulistano Barueri. O grupo conta com 17 atletas que se destacaram na Superliga — entre elas a revelação do campeonato, a oposta Jaque Schmitz, do Maringá — e uma que atua na Liga Polonesa — a ponteira Mari Brambilla, do LKS Lodz.

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No dia 8 de junho, as jogadoras se apresentam no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ), visando a preparação para a Copa Sul-Americana. O torneio acontece no mesmo mês, no Peru. Não está confirmado se a Seleção B vai disputar outras competições durante o ano.

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A ideia de José Roberto Guimarães é monitorar as atletas de mais perto e lapidá-las em treinos, amistosos e campeonatos para, eventualmente, "efetivá-las" à Seleção A. Essa iniciativa faz parte do planejamento para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

— A gente vai trabalhar com duas seleções exatamente para ter a Seleção B muito próxima da Seleção A. É impossível convocar e trabalhar com 34, 32 jogadoras. Da Seleção B, você está a um passo da Seleção A, e da Seleção A, pode haver uma volta para a B. É uma possibilidade de, até 2028, observar melhor as jogadoras, que vão poder treinar mais próximas, jogar campeonatos diversos, ir para fora e jogar amistosos — declarou o técnico tricampeão olímpico, em entrevista coletiva após a final da Superliga Feminina.

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VNL 2026: diferença entre inscrição e convocação

Gabi Guimarães e Júlia Kudiess em ação pela Seleção na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

30 nomes foram inscritos por José Roberto Guimarães para a Liga das Nações de Vôlei, torneio anual de seleções que se desdobra em três etapas iniciais — a primeira delas em Brasília (DF), entre os dias 3 e 7 de junho — e a fase final, na China. A presença na lista não é garantia de convocação e nem de participação nos treinamentos em Saquarema, já que a decisão fica a cargo do próprio treinador.

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Por exemplo, há 11 jogadoras da Seleção B entre as inscritas para a VNL. As atletas estarão à disposição de Zé Roberto em caso de necessidade, mas isso não significa que elas estarão entre as relacionadas para os jogos. A prioridade será das convocadas para a Seleção A.

Convocadas e convidadas da Seleção A

As convocações para a Seleção Brasileira foram anunciadas de maneira gradual, respeitando os compromissos das jogadoras por seus clubes e as rápidas férias que algumas tiveram após a temporada. Assim, ao longo de quase um mês, foram chamadas 18 atletas, sendo 16 em definitivo e duas para treinamentos.

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A última leva de nomes trouxe figuras carimbadas na Seleção: Gabi Guimarães (ponteira do Conegliano, da Itália), Macris (levantadora do Praia Clube), Roberta (levantadora do THY, da Turquia), Julia Bergmann (ponteira do Scandicci, da Itália), Júlia Kudiess (central do Novara, da Itália), Rosamaria (oposta do Denso Airybees, do Japão), Nyeme (líbero do Minas) e Natinha (líbero do Praia Clube).

Tainara (oposta do Sesc RJ Flamengo), Kisy (oposta do Lokomotiv Kaliningrad, da Rússia), Ana Cristina (ponteira do Fenerbahçe, da Turquia), Helena (ponteira do Sesc RJ Flamengo), Diana (central do Sesi Bauru), Lorena (central do Sesc RJ Flamengo), Luzia (central do Paulistano Barueri) e Marcelle (líbero do Fluminense) completam o plantel de convocadas. Já Bruninha (levantadora do Maringá) e Sabrina (oposta do Denso Airybees, do Japão) treinam como convidadas.

A equipe principal terá entre os compromissos deste ano, além da já citada VNL, o Campeonato Sul-Americano, que será realizado em setembro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), e classificará o campeão para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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