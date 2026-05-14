Gabriel Bortoleto pede paciência na F1: 'Temos apenas dois carros'

Gabriel Bortoleto começou a temporada conquistando os primeiros dois pontos da Audi na Fórmula 1. Desde então, no entanto, uma sequência de problemas no carro afeta o desempenho do brasileiro e seu companheiro, Nico Hulkenberg, nas pistas. Sem pontuar novamente, o piloto de 21 anos entende que há um processo natural de adaptação na categoria e pediu paciência dos fãs.

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Essa é a primeira temporada oficial da equipe na elite do automobilismo, após substituir a Sauber. Sob o novo regulamento, a estreia ainda é marcada pela instabilidade dos dois únicos monopostos movidos pela unidade de potência da Audi. Enquanto isso, como destacou Bortoleto, outras equipes contam com mais carros para desenvolver soluções ao longo do extenso calendário.

— Somos um novo fabricante de motores e temos apenas dois carros. Há equipes que estão usando oito carros de uma mesma unidade de potência (Mercedes). Então, imagine o quanto se pode aprender com tantos carros, sabe? Temos apenas eu e Nico, e às vezes um de nós não termina a corrida. Só precisamos ser pacientes. Quando estiver tudo resolvido, tenho certeza de que vai ficar bom — disse Bortoleto.

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Até agora, quatro etapas ocorreram na Fórmula 1, já que os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita foram cancelados devido à guerra no Oriente Médio. Com altos e baixos, Bortoleto teve apenas dois finais de semana em que não enfrentou problemas com o carro – na Austrália e no Japão.

— Para ser sincero, tivemos muitos problemas ao longo do fim de semana (em Miami), mas nenhum foi igual ao outro. A questão é que, no meu primeiro fim de semana do ano, não tive nenhum imprevisto; no segundo, tive três. No terceiro, voltei a não ter nada. Isso continua assim até que todos se adaptem às novas regras. Coisas assim vão acontecer — concluiu.

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No início do sábado de atividades, Gabriel enfrentou o primeiro dos dois problemas que viriam durante o dia: uma eliminação na corrida sprint por conta de uma infração técnica. A classificação, portanto, não serviu para animar os torcedores, muito pelo contrário. O brasileiro enfrentou um problema de falha nos freios de sua Audi e não passou do Q1.

Apesar dos contratempos, o piloto teve um desempenho impressionante na corrida principal. Mesmo depois de largar em 21º, Bortoleto teve uma corrida consistente e cruzou a linha na 12ª colocação, apenas duas posições da zona de pontuação.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Bortoleto na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

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