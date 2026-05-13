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Veja o gol de Coritiba x Santos: Bontempo marca com passe de Neymar

Duelo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
19:59
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Gabriel Bontempo, jogador do Santos
imagem cameraBontempo marcou em Coritiba x Santos (Foto: Divulgação/Santos)
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Coritiba e Santos estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (13), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Couto Pereira. Até aqui, melhor para o Peixe, que vence por 1 a 0 com gol de Gabriel Bontempo. Veja abaixo:

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Onde assistir Coritiba x Santos

Contra o Coritiba, o Santos contará mais uma vez com Neymar entre os titulares na tentativa de garantir a classificação para a próxima fase da competição. Além disso, o técnico Cuca terá os retornos dos meio-campistas Gustavo Henrique e Gabriel Menino, que estavam lesionados. Lautaro Díaz também volta a ficar à disposição após se recuperar de dores na coxa direita.

O Peixe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols santistas foram marcados por Neymar e Adonis Frías.

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Por outro lado, Luan Peres desfalca a equipe após sofrer uma fratura na mão esquerda. Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão, retornou no último domingo (10) e reassume a vaga de titular no gol no lugar de Diógenes.

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O Peixe ainda não poderá contar com Vinícius Lira, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, e Thaciano, que trata uma lesão muscular na coxa direita.

Couto Pereira recebe Coritiba x Santos (Foto: Guilherme Moreira/Lance!)
Couto Pereira recebe Coritiba x Santos (Foto: Guilherme Moreira/Lance!)

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