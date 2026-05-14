Allen x Costa: confira card completo do UFC Vegas 117
Evento será realizado no UFC Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta ao Meta Apex, em Las Vegas (EUA), para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (16). A luta principal do Fight Night será entre o inglês Arnold Allen e o brasileiro Melquizael Costa. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
No card principal, o Brasil também será representado por Daniel Santos. O evento contará ainda com participação de brasileiros na porção preliminar: Ketlen Vieira, Jacqueline Cavalcanti, Polyana Viana e Nicolle Caliari.
Allen x Costa: luta principal do UFC Vegas 117
Arnold Allen chega ao confronto buscando recuperação após ser derrotado por Jean Silva no início do ano. Integrante da elite da categoria peso-pena há várias temporadas, o inglês construiu uma trajetória sólida no UFC, acumulando 20 vitórias na carreira e superando adversários de destaque ao longo do caminho.
Do outro lado, Melquizael Costa atravessa o melhor momento desde que chegou à organização. O brasileiro embalou uma sequência invicta recentemente de cinco vitórias. No último confronto, ganhou ainda mais destaque depois do nocaute sobre Dan Ige, resultado que o colocou pela primeira vez como atração principal de um evento do UFC.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2026 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming Paramount+ em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 117
📆 Data: 16 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Arnold Allen x Melquizael Costa
Peso-pena (até 65,7 Kg): Dooho Choi x Daniel Santos
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Juan Diaz
Peso casado (até 97,5 Kg): Modestas Bukauskas x Christian Edwards
Peso-galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Benardo Sopaj
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikolay Veretennikov x Khaos Williams
Card Preliminar - 18 horas
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Tuco Tokkos x Ivan Erslan
Peso-leve (até 70,3 Kg): Thomas Gantt x Artur Minev
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Jacqueline Cavalcanti
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cody Brundage x Andre Petroski
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Polyana Viana
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Daniel Barez x Luis Gurule
Peso-palha (até 52,1 Kg): Shauna Bannon x Nicolle Caliari
