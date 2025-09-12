Caio Bonfim é prata na marcha atlética no Mundial de Atletismo

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na prova de 35 km da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio. Bonfim fez uma prova estável, sabendo administrar bem as suas passadas. Em um final emocionante, o brasileiro chegou a arriscar a primeira posição da etapa, já que o líder Evan Dunfee apresentou dores, mas seguiu até o fim.

Ele igualou a marca de Claudinei Quirino de atleta com mais pódios em mundiais de atletismo. Esta é a terceira medalha de Caio Bonfim na competição. Ele conquistou dois bronzes nos 20 km em 2023 e 2017. A prova de 35 km não é a especialidade do brasileiro.

A prova marcou a estreia do Brasil na disputa. No masculino, Bonfim era destaque entre os favoritos. Ele não ficou longe dos líderes em nenhum momento da prova. Isso se deu por conta da boa administração que teve na prova. Em muitos momentos, a distância foi de somente 10 segundos.

Canadense Evan Dunfee segurou Caio Bonfim mesmo com dores no final da prova (Foto Yuichi Yamazaki/ AFP)

A campanha de Caio Bonfim na marcha atlética do Mundial de Atletismo foi digna de pódio, e ele confirmou isso. O brasileiro soube ditar o ritmo, ficando atrás de seu amigo Evan Dunfee.

Além de Caio Bonfim, participaram os brasileiros Matheus Correa e Max Batista. Matheus ficou na 15ª posição, enquanto Max foi 27º.

Caio Bonfim disputa os 20 km da marcha atlética na próxima semana. A prova é a especialidade do brasileiro.

Resultado parcial da marcha atlética no Mundial de Atletismo

1º | Evan DUNFEE (Canadá), 2:28:22 2º | Caio BONFIM (Brasil), 2:28:55 3º | Hayato KATSUKI (Japão), 2:29:16 4º | Yingcheng ZHOU (China), 2:29:31 5º | Aurélien QUINION (França), 2:30:24 6º | Daniel CHAMOSA (Espanha), 2:30:42 7º | Dominik ČERNÝ (Eslováquia), 2:31:17 8º | Riccardo ORSONI (Itália), 2:31:39 9º | David HURTADO (Equador), 2:32:35 10º| Maher BEN HLIMA (Polônia), 2:33:08

