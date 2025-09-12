menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Caio Bonfim é prata na marcha atlética no Mundial de Atletismo

Brasileiro iguala marca de Claudinei Quirino

Caio Bonfim é prata na marcha atlética no Mundial de Atletismo do Japão (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP
imagem cameraCaio Bonfim é prata na marcha atlética no Mundial de Atletismo do Japão (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 12/09/2025
22:01
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na prova de 35 km da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio. Bonfim fez uma prova estável, sabendo administrar bem as suas passadas. Em um final emocionante, o brasileiro chegou a arriscar a primeira posição da etapa, já que o líder Evan Dunfee apresentou dores, mas seguiu até o fim.

continua após a publicidade

Ele igualou a marca de Claudinei Quirino de atleta com mais pódios em mundiais de atletismo. Esta é a terceira medalha de Caio Bonfim na competição. Ele conquistou dois bronzes nos 20 km em 2023 e 2017. A prova de 35 km não é a especialidade do brasileiro.

A prova marcou a estreia do Brasil na disputa. No masculino, Bonfim era destaque entre os favoritos. Ele não ficou longe dos líderes em nenhum momento da prova. Isso se deu por conta da boa administração que teve na prova. Em muitos momentos, a distância foi de somente 10 segundos.

continua após a publicidade
Canada's Evan Dunfee competes in the men's 35km race walk final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 13, 2025. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Canadense Evan Dunfee segurou Caio Bonfim mesmo com dores no final da prova (Foto Yuichi Yamazaki/ AFP)

A campanha de Caio Bonfim na marcha atlética do Mundial de Atletismo foi digna de pódio, e ele confirmou isso. O brasileiro soube ditar o ritmo, ficando atrás de seu amigo Evan Dunfee.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além de Caio Bonfim, participaram os brasileiros Matheus Correa e Max Batista. Matheus ficou na 15ª posição, enquanto Max foi 27º.

Caio Bonfim disputa os 20 km da marcha atlética na próxima semana. A prova é a especialidade do brasileiro.

Resultado parcial da marcha atlética no Mundial de Atletismo

  1. | Evan DUNFEE (Canadá), 2:28:22
  2. | Caio BONFIM (Brasil), 2:28:55
  3. | Hayato KATSUKI (Japão), 2:29:16
  4. | Yingcheng ZHOU (China), 2:29:31
  5. | Aurélien QUINION (França), 2:30:24
  6. | Daniel CHAMOSA (Espanha), 2:30:42
  7. | Dominik ČERNÝ (Eslováquia), 2:31:17
  8. | Riccardo ORSONI (Itália), 2:31:39
  9. | David HURTADO (Equador), 2:32:35
  10. 10º| Maher BEN HLIMA (Polônia), 2:33:08

*Matéria em atualização

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias