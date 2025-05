Osasco ‘invade’ Ibirapuera e ganha título da Superliga

Nesta quinta-feira (1), no Ginásio do Ibirapuera lotado, o Osasco conquistou o título da Superliga Feminina 2024/2025. A equipe comandada por Luizomar de Moura venceu o Sesi-Bauru por 3 a 1.

Com a campeã olímpica Natália de volta, o Osasco conquistou seu terceiro título na temporada. A equipe contou vom o apoio da torcida, que compareceu em peso ao Ibirapuera. O público total foi de 10.352 pessoas.

Primeiro set

O Osasco começou a decisão confiante e abriu 4 pontos de vantagem no início do primeiro set, fazendo o técnico Henrique Modenesi do Sesi-Bauru pedir tempo. A partir de então, a equipe do interior diminuiu a diferença e a partida ficou mais equilibrada, mas com o Osasco mantendo a dianteira.

No final do set, o Sesi-Bauru encostou no placar, com 20 a 18, e foi a vez de Luizomar de Moura pedir tempo. O clima esquentou ainda mais quando o Sesi-Bauru virou o jogo, fazendo 24 a 23 em lindo bloqueio de Mayany, impedindo o ataque de Natália. Mesmo com o susto, o Osasco fechou a parcial por 26 a 24.

Segundo set

O segundo set começou equilibrado, no mesmo ritmo que terminou o primeiro, com as equipes disputando a dianteira do placar ponto a ponto. O Sesi-Bauru chegou primeiro aos 8 pontos com três de vantagem sobre o Osasco, e Luizomar pediu tempo.

Na metade da parcial, com dois pontos de bloqueio de Callie, o Osasco encostou no placar, que estava 16 a 15 para o Sesi-Bauru. A equipe do interior chegou à casa dos 20 pontos com cinco de vantagem e encaminhou a vitória no segundo set por 25 a 19, empatando a partida.

Terceiro set

Com a levantadora Giovanna no saque, o Osasco abriu 5 a 0 no início do terceiro set, mas o Sesi-Bauru cresceu na partida e buscou o empate em nove pontos. O Osasco retomou a dianteira, chegando a ter 18 a 13 no placar, mas o equilíbrio ditava o ritmo do confronto e mais uma vez a equipe do interior buscou a recuperação, empatando e virando a partida por 19 a 18.

As equipes voltaram a trocar pontos na reta final do terceiro set que, assim como o primeiro, passou dos 25 pontos. Com ponto de bloqueio formado por Natália e Callie, o Osasco fechou a parcial por 28 a 26.

Quarto set

Mais uma vez, o Osasco iniciou a parcial liderando o placar. O Sesi-Bauru, precisando vencer o set para manter viva a chance de título, não deixava as adversárias abrirem muita vantagem.

A equipe do interior conseguiu buscar o empate e ficar à frente no placar, com 19 a 18, mas empurrado por sua torcida, o Osasco recuperou a dianteira e confirmou a vitória por 25 a 20.

