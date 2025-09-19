Caio Bonfim é medalha de ouro na marcha atlética 20km no Mundial de Atletismo

Prata nas Olimpíadas de Paris, Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro na prova de marcha atlética de 20 km no Mundial de Atletismo. O brasileiro venceu a competição nesta sexta-feira (19) no Japão, completando o percurso em 1 hora, 18 minutos e 35 segundos.

O marchador brasileiro terminou a prova com oito segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Durante a competição, Bonfim manteve-se entre os líderes, alternando posições do primeiro ao sexto lugar nos 6 quilômetros finais antes de garantir a vitória.

Esta é a segunda medalha do atleta na atual edição do Mundial. Anteriormente, Bonfim havia conquistado a prata na prova de 35 km, consolidando sua excelente participação na competição internacional.

O desempenho técnico do brasileiro foi determinante para o resultado. Bonfim conseguiu manter um ritmo consistente ao longo de todo o percurso, destacando-se especialmente na parte final da prova, quando superou os adversários mais bem posicionados.