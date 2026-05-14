Ele é o único tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, coroado com o troféu em Madri.

Na manhã desta quinta-feira (14), o mundo do tênis testemunhou a história sendo escrita no Aberto de Roma. Jannik Sinner, número 1 do tênis mundial, bateu uma marca importante que pertencia a Novak Djokovic: são 32 vitórias seguidas em torneios Masters 1000, superando os 31 triunfos consecutivos alcançados pelo sérvio em 2011.

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Sinner reescreve os livros de recordes do tênis

A invencibilidade de Sinner começou a ser construída em novembro de 2025, no Masters de Paris. Em 2026, o italiano emendou os títulos de Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri, além das quatro vitórias em Roma.

Além de ultrapassar o recorde de Djokovic, o italiano de 24 anos já ostenta outro feito inédito recente: ele é o único tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, sequência coroada com o troféu em Madri.

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Garantido nas semifinais do torneio em Roma, Sinner é o favorito para o título e pode igualar um outro recorde do sérvio: conquistar todos os títulos vigentes de Masters 1000. Caso concretizado, tornaria-se apenas o segundo tenista a conseguir o feito, conhecido como "Career Golden Masters".

A conquista do troféu em Roma também quebraria um jejum de 50 anos sem títulos de tenistas italianos no torneio. O último a vencer em sua casa foi Adriano Panatta, em 1976.

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Sinner em busca do título em Roma

Rublev frustrado durante derrota para Sinner no Masters 1000 de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Contra Andrey Rublev, Sinner contou com um Foro Itálico lotado e venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4). O italiano conseguiu dominar a partida desde o início e fechou a primeira parcial sem sustos. No segundo set, o roteiro se repetiu e Sinner abriu 4 a 1. O russo ainda tentou reagir e diminuiu a vantagem, mas não conseguiu evitar a derrota para Jannik Sinner.

Agora, o número 1 do mundo aguarda o vencedor do duelo entre Daniil Medvedev e o jovem espanhol Martin Landaluce.

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