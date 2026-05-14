menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Histórico! Jannik Sinner vence em Roma e quebra recorde lendário de Djokovic

Com vitória sobre Rublev, o italiano chega a 32 vitórias seguidas em torneios da série Masters 1000

Avatar
Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/05/2026
12:07
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Sinner comemora vitória sobre Rublev com torcida no Foro Itálico de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)
imagem cameraSinner comemora vitória sobre Rublev com torcida no Foro Itálico de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Jannik Sinner supera Novak Djokovic com 32 vitórias seguidas em Masters 1000.
Sinner iniciou a sequência de invencibilidade em novembro de 2025.
Ele é o único tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, coroado com o troféu em Madri.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Na manhã desta quinta-feira (14), o mundo do tênis testemunhou a história sendo escrita no Aberto de Roma. Jannik Sinner, número 1 do tênis mundial, bateu uma marca importante que pertencia a Novak Djokovic: são 32 vitórias seguidas em torneios Masters 1000, superando os 31 triunfos consecutivos alcançados pelo sérvio em 2011.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ João Fonseca critica torcida brasileira no Aberto de Roma: 'Não é futebol'

Sinner reescreve os livros de recordes do tênis

A invencibilidade de Sinner começou a ser construída em novembro de 2025, no Masters de Paris. Em 2026, o italiano emendou os títulos de Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri, além das quatro vitórias em Roma.

Além de ultrapassar o recorde de Djokovic, o italiano de 24 anos já ostenta outro feito inédito recente: ele é o único tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, sequência coroada com o troféu em Madri.

continua após a publicidade

Garantido nas semifinais do torneio em Roma, Sinner é o favorito para o título e pode igualar um outro recorde do sérvio: conquistar todos os títulos vigentes de Masters 1000. Caso concretizado, tornaria-se apenas o segundo tenista a conseguir o feito, conhecido como "Career Golden Masters".

A conquista do troféu em Roma também quebraria um jejum de 50 anos sem títulos de tenistas italianos no torneio. O último a vencer em sua casa foi Adriano Panatta, em 1976.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sinner em busca do título em Roma

Rublev frustrado após derrota no Masters 1000 de Roma
Rublev frustrado durante derrota para Sinner no Masters 1000 de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Contra Andrey Rublev, Sinner contou com um Foro Itálico lotado e venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4). O italiano conseguiu dominar a partida desde o início e fechou a primeira parcial sem sustos. No segundo set, o roteiro se repetiu e Sinner abriu 4 a 1. O russo ainda tentou reagir e diminuiu a vantagem, mas não conseguiu evitar a derrota para Jannik Sinner.

Agora, o número 1 do mundo aguarda o vencedor do duelo entre Daniil Medvedev e o jovem espanhol Martin Landaluce.

🎾 Aposte no Masters 1000 de Roma
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias