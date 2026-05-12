Com sete nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o Flamengo é o clube com mais jogadores listados entre os 55. Nesta segunda-feira (11), a CBF enviou o documento à Fifa. Nas redes sociais, a presença de um dos jogadores rubro-negros deixou torcedores rivais enlouquecidos.

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O nome de Samuel Lino, do Flamengo, está na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o atacante vive grande fase no Rubro-Negro.

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Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais criticaram o nome de Samuel Lino, do Flamengo, na pré-lista da Seleção Brasileira para o Mundial. Veja os comentários abaixo:

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Samuel Lino está na pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Veja reação dos rivais

Com Samuel Lino, Flamengo tem sete jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira

O Flamengo é o clube que mais possui jogadores relacionados na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. São sete atletas rubro-negros entre os 55 enviados pelo técnico Carlo Ancelotti à Fifa na noite desta segunda-feira. São eles: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

Dentre os jogadores presentes, Danilo já está garantido. O próprio Ancelotti, em coletiva, já anunciou a convocação definitiva do defensor para a disputa da Copa do Mundo, que será realizada na América do Norte, com antecedência. Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá são nomes favoritos para ganhar suas vagas no Mundial. Já Pedro corre por fora em uma disputa entre ele, Igor Thiago e João Pedro. Além dos cinco, Léo Ortiz e Samuel Lino, que estiveram em uma lista de convocados (cada um), são dois que compõem a pré-lista, mas provavelmente não estarão entre os 26 nomes na convocação definitiva.

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Com os sete atletas, em quantidade de jogadores presentes na pré-lista da Seleção Brasileira, o Flamengo está à frente de clubes gigantes do futebol europeu, como o Real Madrid, com Vini Jr. e Endrick, e Chelsea, com Andrey Santos e João Pedro.

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