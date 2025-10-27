A manhã brasileira começou com a conquista da medalha de ouro de Henrique Marques Rodrigues Fernandes no Mundial de Taekwondo em Wuxi, na China. O atleta brasileiro sagrou-se campeão na categoria masculina até 80 kg ao vencer o chinês Xiang Qizhang por 2 a 0.

Com essa vitória, o Brasil soma duas medalhas de ouro na temporada, já que Maria Clara Pacheco também conquistou o lugar mais alto do pódio na última sexta-feira (24). No total, o país agora celebra seu terceiro ouro em mundiais na modalidade.

Caminhada vitoriosa até o topo

Para chegar à final em Wuxi, Henrique Marques, de apenas 21 anos e sétimo no ranking mundial da categoria, superou quatro adversários. As três primeiras lutas terminaram com o placar de 2 a 0 a seu favor: contra o cubano Kelvin Martinez, o burquinense Faysal Sawadogo e o norte-americano CJ Nickolas, quinto colocado nos Jogos de Paris 2024. Na semifinal, o brasileiro teve sua primeira vitória por 2 a 1, sobre o russo Artem Mytarev.

Detalhes da vitória

No primeiro round da disputa pelo ouro, Marques venceu por 2 a 1, após acertar um chute no colete do adversário. O ponto perdido pelo brasileiro foi resultado de uma punição estratégica para gerenciar o tempo final do período. No segundo round, mesmo com o placar zerado, o brasileiro levou vantagem no critério de desempate por registrar mais toques no colete do chinês.

Campanha histórica do Brasil

A vitória de Henrique confere ao Brasil o terceiro ouro em mundiais de taekwondo. Anteriormente, Natália Falavigna era a única brasileira a deter o título de melhor atleta do mundo na modalidade. Nesta edição, Maria Clara Pacheco também marcou história com uma campanha consistente, garantindo seu ouro contra a sul-coreana Kim Yu-jin, campeã olímpica em Paris, e o segundo para o país.

