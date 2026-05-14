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Festa do título da Inter de Milão na Copa Itália interrompe jogo no Aberto de Roma

Queima de fogos gerou fumaça que paralisou partida decisiva por 18 minutos

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/05/2026
07:30
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Fumaça toma conta de jogo no Aberto de Roma (Foto: Reprodução)
imagem cameraFumaça toma conta de jogo do Aberto de Roma (Foto: Reprodução)
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A vitória da Inter de Milão sobre a Lazio por 2 a 0 na final da Copa Itália, nesta quarta-feira (13), reservou uma grande festa pirotécnica para o título nerazurri, mas que acabou ultrapassando os limites do Estádio Olímpico de Roma. Durante a comemoração da conquista, a queima de fogos de artifício gerou uma coluna de fumaça que foi carregada pelo vento e invadiu a quadra central do complexo esportivo Foro Italico, a 500 metros de distância, onde está sendo realizado o Aberto de Tênis de Roma.

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No momento do ocorrido, o italiano Luciano Darderi e o espanhol Rafael Jodar, algoz de João Fonseca no Aberto de Madrid, se enfrentavam pelas quartas de final do torneio Masters 1000. A fumaça era tão forte que provocou a paralisação da partida por cerca de 18 minutos no primeiro set. A cena foi compartilhada nas redes sociais por espectadores que estavam presentes na arena.

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Sem fumaça, Darderi bate Jodar e avança à semi do Aberto de Roma

Luciano Darderi reage mordendo bola em jogo contra Rafael Jodar pelo Aberto de Roma (Foto por TIZIANA FABI / AFP)
Luciano Darderi reage mordendo bola em jogo contra Rafael Jodar pelo Aberto de Roma (Foto por TIZIANA FABI / AFP)

Darderi e Jodar protagonizaram uma batalha de 3h08min de duração pelas quartas de final do Aberto de Roma. O anfitrião, atual número 20 do tênis mundial, superou o espanhol de 19 anos por 2 sets a 1, com direito a "pneu" na última parcial. O jogo terminou com parciais de 7/6(7/5), 5/7 e 6/0.

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Na semifinal, Darderi encara o norueguês Casper Ruud, 25º colocado no ranking ATP. O confronto acontece nesta sexta-feira (15), em horário a ser divulgado.

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