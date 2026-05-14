Festa do título da Inter de Milão na Copa Itália interrompe jogo no Aberto de Roma

A vitória da Inter de Milão sobre a Lazio por 2 a 0 na final da Copa Itália, nesta quarta-feira (13), reservou uma grande festa pirotécnica para o título nerazurri, mas que acabou ultrapassando os limites do Estádio Olímpico de Roma. Durante a comemoração da conquista, a queima de fogos de artifício gerou uma coluna de fumaça que foi carregada pelo vento e invadiu a quadra central do complexo esportivo Foro Italico, a 500 metros de distância, onde está sendo realizado o Aberto de Tênis de Roma.

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No momento do ocorrido, o italiano Luciano Darderi e o espanhol Rafael Jodar, algoz de João Fonseca no Aberto de Madrid, se enfrentavam pelas quartas de final do torneio Masters 1000. A fumaça era tão forte que provocou a paralisação da partida por cerca de 18 minutos no primeiro set. A cena foi compartilhada nas redes sociais por espectadores que estavam presentes na arena.

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Sem fumaça, Darderi bate Jodar e avança à semi do Aberto de Roma

Luciano Darderi reage mordendo bola em jogo contra Rafael Jodar pelo Aberto de Roma (Foto por TIZIANA FABI / AFP)

Darderi e Jodar protagonizaram uma batalha de 3h08min de duração pelas quartas de final do Aberto de Roma. O anfitrião, atual número 20 do tênis mundial, superou o espanhol de 19 anos por 2 sets a 1, com direito a "pneu" na última parcial. O jogo terminou com parciais de 7/6(7/5), 5/7 e 6/0.

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Na semifinal, Darderi encara o norueguês Casper Ruud, 25º colocado no ranking ATP. O confronto acontece nesta sexta-feira (15), em horário a ser divulgado.

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