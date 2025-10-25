Foi quase! Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginástica
A chinesa Zhang Qingying garantiu o ouro
Foi por pouco! Flávia Saraiva garante quarta colocação na final da trave do Mundial de Ginástica, em Jacarta, na Indonésia, na madrugada deste sábado (25). A brasileira foi a primeira a se apresentar no aparelho e marcou a pontuação de 13.900. A campeã foi a chinesa Zhang Qingying, seguida pela argelina Kaylia Nemour e a japonesa Sugihara Aiko.
A carioca Flávia Saraiva quase garantiu medalha na sua primeira final de Mundial de Ginástica desde 2019. A ginasta abriu a final no aparelho e ficou no pódio até a última competidora. A grande campeã, que era a favorita e foi a última a se apresentar, marcou 15.166 na pontuação.
O segundo e o terceiro lugar não chegaram nem perto da vencedora, mas garantiram 14.300 e 14.166, respectivamente.
Medalhista de bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024, Flávia Saraiva estreou na temporada apenas em setembro, quando conquistou o ouro na trave no Brasileiro de Ginástica e, mais tarde, foi campeã da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria. Com o fim do Mundial de Ginástica em Jacarta, Flavinha encerra sua participação em competições neste ano.
PONTUAÇÕES FINAL
- Zhang Qingying (CHN) - Final: 15.166 (Dificuldade: 6.900 / Execução: 8.266)
- Kaylia Nemour (ALG) - Final: 14.300 (Dificuldade: 6.200 / Execução: 8.100)
- Sugihara Aiko (JPN) - Final: 14.166 (Dificuldade: 6.000 / Execução: 8.166)
- Flávia Saraiva (BRA) - Final: 13.900 (Dificuldade: 5.700 / Execução: 8.200)
- Elsabeth Black (CAN) - Final: 13.600 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 7.800)
- Amanda Yap (SGP) - Final: 13.333 (Dificuldade: 5.400 / Execução: 7.933)
- Sabrina Maneca (ROU) - Final: 12.533 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 6.733)
- Dulcy Caylor (USA) - Final: 11.800 (Dificuldade: 5.000 / Execução: 6.900 / Penalidade: -0.100)
Como foi a classificatória?
Nas classificatórias do Mundial de Ginástica, Flávia Saraiva fez valer sua posição como a mais experiente brasileira no torneio, em Jacarta, capital da Indonésia. Na manhã da última terça-feira (21), a atleta de 26 anos brilhou na trave, aparelho em que é especialista, e encaminhou sua classificação para a disputa por medalhas. Júlia Soares, que também subiu ao pódio nos Jogos de Paris, teve problemas na trave e solo e não avançou às finais.
Com série cravada na trave, Flavinha somou 13.833 pontos, nota mais alta da competição no aparelho até o encerramento da oitava subdivisão, em que o Brasil competiu. Sem representantes no individual geral, já que nenhuma das atletas competiu nos quatro aparelhos, a carioca será a única brasileira a buscar o pódio.
As jovens Júlia Coutinho e Sophia Weisberg, estreantes no Mundial aos 15 anos, fizeram boa passagem pela capital da Indonésia, apesar de alguns problemas nas séries. Enquanto Júlia sofreu uma queda após série praticamente perfeita no solo, Sophia teve dificuldades no salto, onde buscava uma final.
Antes da final na trave, Flávia Saraiva disputou solo no Mundial de Ginástica
Além do aparelho em que é especialista, a trave, Flávia Saraiva também competiu no solo e, apesar de não avançar para a disputa de medalha, explicou o motivo de ter incluído a prova em sua estratégia no Mundial de Ginástica.
Na última (21), após demonstrar dificuldade com o aparelho no treino de pódio, a ginasta teve desequilíbrios na segunda passada e na chegada, somando 12.633 pontos, insuficientes para uma final.
— Obviamente eu queria ter ido melhor no solo, mas eu queria muito aproveitar esse momento pra voltar a competir solo, voltar a estar no cenário competitivo, então eu tenho que levantar a cabeça e quando voltar pro Brasil, treinar. Eu não consegui treinar tanto solo quanto eu treinei a trave, mas eu sou competitiva, falei pro Xico que queria tentar - declarou, em entrevista à CBG.
