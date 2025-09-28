Flávia Saraiva é ouro na trave, e Brasil fecha Copa do Mundo de Ginástica com cinco pódios
Delegação agora segue para a aclimatação em Doha, de olho no Mundial da Indonésia
O Brasil fechou com chave de ouro sua participação na etapa de Szombathely da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Neste domingo (28), Flávia Saraiva conquistou a medalha de ouro na trave, liderando um dia de mais quatro pódios para o país. Júlia Soares foi prata e Júlia Coutinho foi bronze no solo. No masculino, Caio Souza também levou a prata.
O ouro de Flávia Saraiva na trave
Na final da trave, Flávia Saraiva confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro. A ginasta brasileira de 25 anos fez uma apresentação segura e alcançou a nota 13,800, o suficiente para garantir com folga o primeiro lugar na prova.
Dobradinha brasileira no solo
O pódio da final do solo teve duas brasileiras. A medalhista olímpica Júlia Soares conquistou a medalha de prata ao somar 12,550 pontos. Logo atrás, com a nota 12,250, a jovem Júlia Coutinho, de apenas 15 anos, ficou com o bronze, garantindo a dobradinha brasileira na prova.
Caio Souza também é prata
No masculino, o Brasil também subiu ao pódio. O finalista olímpico Caio Souza fez uma ótima apresentação nas barras paralelas e, com a nota 14,150, garantiu a medalha de prata para o país.
O bronze que abriu o caminho na Copa do Mundo de Ginástica
A contagem de medalhas do Brasil no fim de semana começou no sábado (27). A ginasta Ana Luiza Lima foi a responsável por abrir o caminho para os pódios brasileiros ao conquistar a medalha de bronze na final das barras assimétricas.
Com o saldo de cinco medalhas, a delegação brasileira agora segue para a aclimatação em Doha, de olho no Mundial da Indonésia.
