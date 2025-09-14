É OURO NO BOXE! Rebeca Lima vence revanche contra polonesa e é campeã mundial
Pugilista brasileira abre com chave de ouro o dia de finais para o Brasil no Mundial
O Brasil começou o dia de finais do Mundial de Boxe com o pé direito e uma medalha de ouro no peito. Na manhã deste domingo (14), em Liverpool, na Inglaterra, Rebeca Lima se tornou campeã mundial de boxe na categoria até 60kg. A brasileira superou a polonesa Aneta Rygielska em uma luta dura e conquistou não apenas o título, mas também uma revanche pessoal.
Revanche e ouro para o Brasil
A vitória teve um sabor especial para Rebeca. A adversária polonesa, Aneta Rygielska, havia sido a responsável por uma das únicas duas derrotas da brasileira no ano, na estreia da Copa do Mundo realizada no Brasil. Desta vez, no palco mais importante, o resultado foi diferente, com a brasileira se impondo e garantindo a medalha de ouro.
Rebeca Lima foi superior na maior parte do confronto. O primeiro round foi o mais estudado, com a brasileira vencendo por decisão dividida dos juízes (3 a 2). No segundo assalto, a brasileira foi ainda melhor e venceu por 4 a 1. Já no terceiro e último round, Rebeca administrou a vantagem e confirmou a vitória novamente por 3 a 2, sem deixar dúvidas sobre sua superioridade e o merecimento do título.
Rebeca Lima abre o dia do Brasil, que ainda sonha com mais
A conquista de Rebeca Lima é a primeira do Brasil neste domingo de decisões. A Seleção Brasileira ainda tem mais três atletas na disputa pela medalha de ouro. Ainda hoje, sobem ao ringue:
Yuri Falcão (65kg)
Luiz "Bolinha" Oliveira (60kg)
Isaías "Samurai" Ribeiro (90kg)
