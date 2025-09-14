menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

É OURO NO BOXE! Rebeca Lima vence revanche contra polonesa e é campeã mundial

Pugilista brasileira abre com chave de ouro o dia de finais para o Brasil no Mundial

Rebeca Lima está na final do Mundial de Boxe 2025 (Foto: Divulgação/ World Boxing)
imagem cameraRebeca Lima é ouro na final do Mundial de Boxe 2025 (Foto: Divulgação/ World Boxing)
Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
10:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil começou o dia de finais do Mundial de Boxe com o pé direito e uma medalha de ouro no peito. Na manhã deste domingo (14), em Liverpool, na Inglaterra, Rebeca Lima se tornou campeã mundial de boxe na categoria até 60kg. A brasileira superou a polonesa Aneta Rygielska em uma luta dura e conquistou não apenas o título, mas também uma revanche pessoal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Revanche e ouro para o Brasil

A vitória teve um sabor especial para Rebeca. A adversária polonesa, Aneta Rygielska, havia sido a responsável por uma das únicas duas derrotas da brasileira no ano, na estreia da Copa do Mundo realizada no Brasil. Desta vez, no palco mais importante, o resultado foi diferente, com a brasileira se impondo e garantindo a medalha de ouro.

Rebeca Lima foi superior na maior parte do confronto. O primeiro round foi o mais estudado, com a brasileira vencendo por decisão dividida dos juízes (3 a 2). No segundo assalto, a brasileira foi ainda melhor e venceu por 4 a 1. Já no terceiro e último round, Rebeca administrou a vantagem e confirmou a vitória novamente por 3 a 2, sem deixar dúvidas sobre sua superioridade e o merecimento do título.

continua após a publicidade

Rebeca Lima abre o dia do Brasil, que ainda sonha com mais

A conquista de Rebeca Lima é a primeira do Brasil neste domingo de decisões. A Seleção Brasileira ainda tem mais três atletas na disputa pela medalha de ouro. Ainda hoje, sobem ao ringue:

Yuri Falcão (65kg)

Luiz "Bolinha" Oliveira (60kg)

Isaías "Samurai" Ribeiro (90kg)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias