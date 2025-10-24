Aos 22 anos, a brasileira Maria Clara Pacheco fez história na manhã desta sexta-feira (24), ao conquistar a medalha de ouro no Mundial de Taekwondo em Wuxi, na China. Com vitória por 2 a 0 sobre a sul-coreana Kim Yu-jin, campeã olímpica em Paris, ela conquistou o segundo título do Brasil da modalidade, após 20 anos. Até então, a única campeã era Natália Falavigna, medalhista de ouro em 2005.

Principal cabeça de chave da categoria até 57kg, a brasileira começou o dia com vitória por 2 a 0 sobre a portuguesa Leonor Correia. Na sequência, derrotou a espanhola Laura Rodriguez Marquina por 2 a 1 e a norte-americana Faith Dillon por 5 a 0 para avançar à semifinal e garantir pelo menos a medalha de bronze. Maria Clara seguiu invicta ao superar a chinesa Luo Zongshi, campeã mundial em 2022, por 4 a 0 e chegar à final.

A luta pelo ouro marcou a segunda disputa de final entre Maria Clara e Kim Yu-jin na temporada, já que as duas se enfrentaram na decisão do Grand Prix de Taekwondo em Muju, com vitória da brasileira. Na luta pelo título mundial, Maria Clara conseguiu um primeiro round bastante estratégico e manteve a concentração no segundo, mesmo sofrendo com punições no início.

O Mundial de Wuxi foi o segundo da carreira de Maria Clara Pacheco, que estreou na competição em 2023, com uma medalha de bronze.

Maria Clara Pacheco (centro) foi campeã de duas etapas de Grand Prix em 2025 (Foto: World Taekwondo)

Temporada histórica

O ano de 2025 marca a melhor temporada da carreira de Maria Clara Pacheco, que trocou de comissão técnica após os Jogos Olímpicos de Paris. Desde então, ela subiu ao pódio em todas as competições que disputou, incluindo duas medalhas de ouro nas etapas de Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, e Muju, na Coreia do Sul.

A trajetória colocou a atleta no topo do ranking mundial e olímpico de sua categoria, mais uma vez repetindo um feito histórico de Natália Falavigna que, até então, era a única brasileira a figurar como a melhor atleta do mundo.

