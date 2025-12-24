O ano de 2025 foi histórico para Maria Clara Pacheco. No taekwondo, a atleta levou ao Brasil ao alto do pódio do Mundial, o primeiro ouro do país na competição desde 2005. Na temporada pós-olímpica, subiu ao pódio em todas os torneios que disputou, incluindo duas medalhas de ouro nas etapas de Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, e Muju, na Coreia do Sul.

continua após a publicidade

➡️ Maria Clara Pacheco é eleita atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Aos 22 anos de idade, Maria Clara termina 2025 como a líder do ranking mundial e olímpico na sua categoria (até 57kg). O título do Mundial teve um gostinho ainda mais especial para a atleta, já que a disputa pelo ouro foi contra a chinesa Luo Zongshi, que a eliminou nas quartas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após as Olímpiadas, a atleta apostou na mudança de comissão técnica, e deu certo, o que considera como o "pontapé do que sempre sonhou viver".

— Me cerquei de pessoas que queriam viver esse sonho junto comigo. Confiei meu taekwondo em um treinador novo, que é o José Carlos. Ele mudou meu desempenho e fez com que todas essas conquistas fossem possíveis. Quando vimos, eu comecei a ganhar uma medalha de ouro, duas, três, quatro, cinco. Cada competição que passava eu fui vendo que esse ciclo realmente vai ser diferente do ciclo passado e isso me deixa muito mais feliz e esperançosa — disse Maria Clara.

continua após a publicidade

Maria Clara Pacheco foi escolhida a Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025 (Foto: Juliana <br>Ávila/COB)

As metas de Maria Clara Pacheco para 2026

Após o ano de glórias de 2025, Maria Clara tem em mente concretizar seus objetivos do ano que vem. Em 2026, a atleta terá pela frente o Campeonato Pan-Americano e as quatro edições do Grand Prix. A atleta conseguiu vaga para essas quatro etapas após conquistar o Grand Prix Challenge desta temporada. Maria Clara também as considera como metas essenciais, já que dão pontos para o ranking olímpico, critério para a classificação dos Jogos Olímpicos.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial