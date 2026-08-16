Caribé iguala marca de Cielo e Thiago Pereira no Pan-Pacífico Nadador brasileiro foi o único atleta do país a subir ao pódio na competição e encerrou o torneio com três bronzes

O Brasil encerrou sua participação no Pan-Pacífico de 2026, neste sábado (15), com mais uma medalha. Guilherme Caribé conquistou o bronze nos 50m livre ao registrar 21s54 e terminou a competição com três pódios. Além da prova de velocidade, o nadador brasileiro também havia faturado bronzes nos 50m borboleta e nos 100m livre. Com a campanha, Caribé alcançou Cesar Cielo e Thiago Pereira como os brasileiros com mais medalhas na história do Pan-Pacífico.

— Saio com um sentimento de gratidão, mas também de que poderia ter sido melhor. Eu tinha dentro de mim que poderia ter conseguido coisas melhores. Isso, porém, faz parte da vida do atleta e saio daqui com três medalhas. Estou no caminho certo para o ano que vem chegar bem e melhor ainda em Los Angeles — afirmou Caribé.

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Guilherme Caribé comemora vitória na final dos 100m livre no Troféu Maria Lenk 2026 (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Caribé é destaque do Brasil no Pan-Pacífico

A campanha do brasileiro foi o principal destaque do país na competição. Ao longo do Pan-Pacífico, o Brasil disputou 11 finais A e voltou a conquistar medalhas na principal competição da temporada, algo que não acontecia desde 2024.

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As três medalhas brasileiras foram conquistadas por Caribé, que fechou o torneio com presença constante entre os melhores em suas principais provas. O desempenho também reforça a preparação da seleção para os próximos compromissos do ciclo olímpico. Para Felipe Domingues, head coach da seleção brasileira, o retorno ao pódio era uma das metas da equipe no evento.

— É a nossa principal competição do ano e nosso objetivo foi conquistado, que era voltar ao pódio na principal competição da temporada. Vamos fazer um balanço e avaliação do que deu certo e o que temos que melhorar para a próxima temporada. Ainda temos os Jogos Sul-Americanos esse ano, Pan e Mundial em 2027 e seguir trabalhando de olho em Los Angeles — disse.

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