Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Caribé iguala marca de Cielo e Thiago Pereira no Pan-Pacífico

Nadador brasileiro foi o único atleta do país a subir ao pódio na competição e encerrou o torneio com três bronzes

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 11:06
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Guilherme Caribé iguala marca de Cielo e Thiago Pereira no Pan-pacífico (Foto: Divulgação/CBDA)
Guilherme Caribé iguala marca de Cielo e Thiago Pereira no Pan-pacífico (Foto: Divulgação/CBDA)

O Brasil encerrou sua participação no Pan-Pacífico de 2026, neste sábado (15), com mais uma medalha. Guilherme Caribé conquistou o bronze nos 50m livre ao registrar 21s54 e terminou a competição com três pódios. Além da prova de velocidade, o nadador brasileiro também havia faturado bronzes nos 50m borboleta e nos 100m livre. Com a campanha, Caribé alcançou Cesar Cielo e Thiago Pereira como os brasileiros com mais medalhas na história do Pan-Pacífico.

— Saio com um sentimento de gratidão, mas também de que poderia ter sido melhor. Eu tinha dentro de mim que poderia ter conseguido coisas melhores. Isso, porém, faz parte da vida do atleta e saio daqui com três medalhas. Estou no caminho certo para o ano que vem chegar bem e melhor ainda em Los Angeles — afirmou Caribé.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Guilherme Caribé é bronze e marca o melhor tempo da carreira no Pan-Pacífico

➡️ Joanna Maranhão analisa momento da natação brasileira: 'Treina muito mais'

Guilherme Caribé comemora vitória na final dos 100m livre no Troféu Maria Lenk 2026 (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)
Guilherme Caribé comemora vitória na final dos 100m livre no Troféu Maria Lenk 2026 (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Caribé é destaque do Brasil no Pan-Pacífico

A campanha do brasileiro foi o principal destaque do país na competição. Ao longo do Pan-Pacífico, o Brasil disputou 11 finais A e voltou a conquistar medalhas na principal competição da temporada, algo que não acontecia desde 2024.

continua após a publicidade

As três medalhas brasileiras foram conquistadas por Caribé, que fechou o torneio com presença constante entre os melhores em suas principais provas. O desempenho também reforça a preparação da seleção para os próximos compromissos do ciclo olímpico. Para Felipe Domingues, head coach da seleção brasileira, o retorno ao pódio era uma das metas da equipe no evento.

— É a nossa principal competição do ano e nosso objetivo foi conquistado, que era voltar ao pódio na principal competição da temporada. Vamos fazer um balanço e avaliação do que deu certo e o que temos que melhorar para a próxima temporada. Ainda temos os Jogos Sul-Americanos esse ano, Pan e Mundial em 2027 e seguir trabalhando de olho em Los Angeles — disse.

➡️ Joanna Maranhão relata caso de xenofobia contra o filho na Alemanha

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca observa a bola em treino em Cincinnati

Tênis

João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistir

Há 10 minutos
A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL

Vôlei

Gabi Guimarães se posiciona sobre banimento de Tifanny

Há 15 minutos
Tifanny abraça Key Alves

Vôlei

Key Alves se pronuncia em apoio a Tifanny: 'Sua luta é nossa'

Há 43 minutos
Conjunto brasileiro de ginástica rítmica posa com a segunda medalha de ouro no Mundial de Frankfurt, na Alemanha

Mais Esportes

Conjunto brasileiro fatura segundo ouro no Mundial de ginástica rítmica

Há 1 hora
O nadador Michael Phelps compete nos Jogos Olímpicos Rio 2016

Rio 2016: 10 Anos

Rio 2016: a 'última dança' do Deus olímpico Michael Phelps

Há 1 hora
Tifanny posa com flores e o time do Osasco no vestiário da eqipe; todas sorriem

Vôlei

Tifanny se pronuncia após banimento pela CBV: 'Tudo o que eu tenho'

Há 1 hora
Mais LANCE!
A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati

Aos 39 anos, Djokovic sinaliza despedida do Masters de Cincinnati

Gabriel Bortoleto no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)

Bortoleto já estava nos planos da Audi antes da chegada à F1

Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Makhachev crava Carlos Prates como próximo rival no UFC: 'Merece'

Seleção Brasileira de conjunto da ginástica rítmica posa com medalhas de ouro no Mundial de Frankfurt

Brasil conquista ouro inédito no Mundial de ginástica rítmica

Ian Machado Garry conversa com Dana White após derrota no UFC 330

Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 330: 'Me deixa louco'

O holandês Botic Van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal

Botic Van de Zandschulp já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Recorde de Anderson Silva é superado por Makhachev no UFC 330

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Islam Makhachev sofre, mas defende cinturão no UFC 330

Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330

Mackenzie Dern mantém único cinturão do Brasil no UFC 330

Edson Barboza em ação no UFC 330

Após derrota no UFC 330, Edson Barboza anuncia aposentadoria

Tandara Caixeta em uma de suas partidas pela Seleção Brasileira

Tandara comemora decisão que tira Tifanny da Superliga

VIcente Luque volta ao octógono neste sábado, pelo UFC Brasília

Brasileiro arranca dentes de rival em derrota no UFC 330

Novak Djokovic cumprimenta Thiago Tirante após a derrota em Cincinnati

Tricampeão Djokovic cai na estreia no Masters 1000 de Cincinnati