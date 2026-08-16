Brasil conquista ouro inédito no Mundial de ginástica rítmica
A consagração brasileira na série de cinco bolas do conjunto teve direito à maior nota do mundo na temporada
O dia amanheceu dourado para os brasileiros! Neste domingo (16), no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, a Seleção Brasileira de conjunto conquistou a medalha de ouro na série de cinco bolas e subiu ao topo do pódio da competição pela primeira vez na história. As "Leoas", ao som de "Feeling Good", de Michael Bublé, receberam 29.450 pontos, a maior nota do mundo em 2026.
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Ao lado do quinteto brasileiro, representado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha, Mariane Gonçalves e Julia Kurunczi - sob comando de Camila Ferezin -, a China (28.900) ficou com a prata, e a Bulgária (28.400) completou o pódio. A maior nota do mundo na temporada já era do Brasil, com os 29.450 no Pan-Americano, mas a pontuação foi ainda mais elevada no Mundial.
O ouro inédito veio após a Seleção passar por dificuldades na classificatória, neste sábado (15). As atletas sofreram com uma falha grave e avançaram à final apenas na oitava e última posição. Mas o erro ficou para trás, e as "Leoas" cravaram a série e comemoraram o inédito título mundial.
Este é mais um feito histórico para o conjunto brasileiro de ginástica rítmica. Em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, a equipe conquistou duas inéditas medalhas de prata em Mundiais - conjunto geral e série mista. Foi também a primeira vez que um país das Américas subiu ao pódio na competição. E, na atual edição do Mundial, garantiu a vaga antecipada em Los Angeles 2028 com o bronze no conjunto geral.
Neste domingo (16), as brasileiras voltam ao tablado do Mundial de Frankfurt para a disputa da final da série mista. A busca por mais um pódio tem início às 9h (de Brasília).
Conjunto brasileiro de ginástica artística está classificado para Los Angeles 2028
O Brasil vai em busca da medalha inédita em Los Angeles 2028! Neste sábado (15), o conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, terminando a competição no 3º lugar, com a soma de 55.500 pontos. O resultado garante a equipe nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. À frente do Brasil, a Espanha (57.450) ficou com a medalha de ouro, e o Japão (56.700), com a de prata. Os três países que subiram ao pódio estão garantidos na disputa do conjunto geral de ginástica rítmica nos próximos Jogos.
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