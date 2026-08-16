Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil conquista ouro inédito no Mundial de ginástica rítmica

A consagração brasileira na série de cinco bolas do conjunto teve direito à maior nota do mundo na temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 08:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Seleção Brasileira de conjunto da ginástica rítmica posa com medalhas de ouro no Mundial de Frankfurt
Conjunto brasileiro conquista ouro inédito no Mundial de ginástica rítmica (Foto: MeloGym/CBG)

O dia amanheceu dourado para os brasileiros! Neste domingo (16), no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, a Seleção Brasileira de conjunto conquistou a medalha de ouro na série de cinco bolas e subiu ao topo do pódio da competição pela primeira vez na história. As "Leoas", ao som de "Feeling Good", de Michael Bublé, receberam 29.450 pontos, a maior nota do mundo em 2026.

➡️ Ginástica rítmica carimba primeiras vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao lado do quinteto brasileiro, representado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha, Mariane Gonçalves e Julia Kurunczi - sob comando de Camila Ferezin -, a China (28.900) ficou com a prata, e a Bulgária (28.400) completou o pódio. A maior nota do mundo na temporada já era do Brasil, com os 29.450 no Pan-Americano, mas a pontuação foi ainda mais elevada no Mundial.

continua após a publicidade

O ouro inédito veio após a Seleção passar por dificuldades na classificatória, neste sábado (15). As atletas sofreram com uma falha grave e avançaram à final apenas na oitava e última posição. Mas o erro ficou para trás, e as "Leoas" cravaram a série e comemoraram o inédito título mundial.

Este é mais um feito histórico para o conjunto brasileiro de ginástica rítmica. Em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, a equipe conquistou duas inéditas medalhas de prata em Mundiais - conjunto geral e série mista. Foi também a primeira vez que um país das Américas subiu ao pódio na competição. E, na atual edição do Mundial, garantiu a vaga antecipada em Los Angeles 2028 com o bronze no conjunto geral.

continua após a publicidade
Conjunto brasileiro de ginástica rítmica se apresenta na final da série de cinco bolas no Mundial de Frankfurt
Apresentação do conjunto brasileiro de ginástica rítmica na final da série de bolas no Mundial de Frankfurt (Foto: MeloGym/CBG)

Neste domingo (16), as brasileiras voltam ao tablado do Mundial de Frankfurt para a disputa da final da série mista. A busca por mais um pódio tem início às 9h (de Brasília).

Conjunto brasileiro de ginástica artística está classificado para Los Angeles 2028

O Brasil vai em busca da medalha inédita em Los Angeles 2028! Neste sábado (15), o conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, terminando a competição no 3º lugar, com a soma de 55.500 pontos. O resultado garante a equipe nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. À frente do Brasil, a Espanha (57.450) ficou com a medalha de ouro, e o Japão (56.700), com a de prata. Os três países que subiram ao pódio estão garantidos na disputa do conjunto geral de ginástica rítmica nos próximos Jogos.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu atleta favorito
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ian Machado Garry conversa com Dana White após derrota no UFC 330

Lutas

Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 330: 'Me deixa louco'

Há 48 minutos
O holandês Botic Van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal

Tênis

Rival de João Fonseca já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal

Há 1 hora
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Lutas

Recorde de Anderson Silva é superado por Makhachev no UFC 330

Há 6 horas
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Lutas

Islam Makhachev sofre, mas defende cinturão no UFC 330

Há 7 horas
Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330

Lutas

Mackenzie Dern mantém único cinturão do Brasil no UFC 330

Há 8 horas
Edson Barboza em ação no UFC 330

Lutas

Após derrota no UFC 330, Edson Barboza anuncia aposentadoria

Há 9 horas
Mais LANCE!
Tandara Caixeta em uma de suas partidas pela Seleção Brasileira

Tandara comemora decisão que tira Tifanny da Superliga

VIcente Luque volta ao octógono neste sábado, pelo UFC Brasília

Brasileiro arranca dentes de rival em derrota no UFC 330

Novak Djokovic cumprimenta Thiago Tirante após a derrota em Cincinnati

Tricampeão Djokovic cai na estreia no Masters 1000 de Cincinnati

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Campeões mantêm cinturão no UFC 330; veja resultados

João Fonseca em treino em Cincinnati (Divulgação)

Definido o horário da estreia de João Fonseca em Cincinnati

Max Verstappen e a filha, Lily

Verstappen celebra a família após o nascimento da filha Lily

Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Makhachev x Garry: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 330

LeBron James Dillon Brooks ANDREW D. BERNSTEIN / AFP

LeBron enfrenta Dillon Brooks no dia em que completa 42 anos

Tifanny foi eleita a melhor jogadora da partida

Tifanny poderá atuar pelo Osasco no Campeonato Paulista

Cinco atletas performam na disputa por conjunto misto no Mundial de Frankfurt de ginástica rítmica

Ginástica rítmica carimba primeiras vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles

Augustinho Teixeira leiloa uniforme olímpico para ajudar fundação

Atleta brasileiro leiloa uniforme usado nas Olimpíadas

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White explica por que Makhachev não é o maior da história

Tifanny vai poder jogar a Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Reprodução X)

Fabi, Valquíria e mais: nomes do vôlei prestam apoio a Tifanny