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Brasileiro arranca dentes de rival em derrota no UFC 330

Vicente Luque foi superado, mas deixou sua marca em Tresean Gore neste sábado (15)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 21:09
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VIcente Luque volta ao octógono neste sábado, pelo UFC Brasília
Vicente Luque a caminho do octógono do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

A vitória não veio para Vicente Luque contra Tresean Gore no UFC 330 deste sábado (15). Ainda assim, após um agitado duelo de três rounds, o brasileiro deixou sua marca no adversário, que perdeu mais de um dente durante o confronto. Mesmo com o prejuízo, o norte-americano levou a melhor por decisão unânime dos juízes.

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Confira a análise do card principal do UFC 330

A luta foi marcada pelo equilíbrio e por bons momentos dos dois lados. Gore conseguiu conectar golpes importantes e chegou a balançar Luque no primeiro round, enquanto o brasileiro respondeu com combinações de boxe e também encontrou bons momentos no jogo agarrado. No segundo assalto, Vicente chegou a encaixar um triângulo de mão, mas o norte-americano conseguiu escapar e terminou o período por cima, aplicando golpes no ground and pound.

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No último round, já mais cansados, os dois lutadores diminuíram o ritmo. Luque tentou pressionar em busca de uma virada, enquanto Gore passou a apostar mais na movimentação para evitar os ataques do brasileiro. Sem uma interrupção, o duelo chegou ao fim e o norte-americano foi declarado vencedor por decisão dos juízes.

Apesar da derrota, Luque conseguiu deixar uma lembrança pouco agradável no rival. Um dos dentes de Gore acabou arrancado durante a luta, e o norte-americano não escondeu o estado da boca ao falar sobre o confronto ainda dentro do octógono.

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— É uma honra estar aqui. Sinto que estou melhorando. Não estou fumando mais maconha, não vejo mais pornografia. Toda honra e toda glória a Jesus. Perdi alguns dentes na luta, mas não estou nem aí. Esse é um dos meus dentes, mas não estou nem aí. Estou aqui para ficar. Sei que posso oferecer muito mais — declarou Gore.

Mesmo com o prejuízo físico, Gore deixou o octógono satisfeito com o resultado. A vitória sobre Luque foi confirmada com unanimidade e representa mais um passo para o norte-americano dentro da categoria. Para o brasileiro, por outro lado, o UFC 330 terminou com mais um revés – o nono – na organização.

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Tresean Gore mostra dentes quebrados por Vicente Luque no UFC 330
Tresean Gore mostra dentes quebrados por Vicente Luque no UFC 330 (Foto: Reprodução)
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