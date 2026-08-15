Brasileiro arranca dentes de rival em derrota no UFC 330 Vicente Luque foi superado, mas deixou sua marca em Tresean Gore neste sábado (15)

A vitória não veio para Vicente Luque contra Tresean Gore no UFC 330 deste sábado (15). Ainda assim, após um agitado duelo de três rounds, o brasileiro deixou sua marca no adversário, que perdeu mais de um dente durante o confronto. Mesmo com o prejuízo, o norte-americano levou a melhor por decisão unânime dos juízes.

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Confira a análise do card principal do UFC 330

A luta foi marcada pelo equilíbrio e por bons momentos dos dois lados. Gore conseguiu conectar golpes importantes e chegou a balançar Luque no primeiro round, enquanto o brasileiro respondeu com combinações de boxe e também encontrou bons momentos no jogo agarrado. No segundo assalto, Vicente chegou a encaixar um triângulo de mão, mas o norte-americano conseguiu escapar e terminou o período por cima, aplicando golpes no ground and pound.

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No último round, já mais cansados, os dois lutadores diminuíram o ritmo. Luque tentou pressionar em busca de uma virada, enquanto Gore passou a apostar mais na movimentação para evitar os ataques do brasileiro. Sem uma interrupção, o duelo chegou ao fim e o norte-americano foi declarado vencedor por decisão dos juízes.

Apesar da derrota, Luque conseguiu deixar uma lembrança pouco agradável no rival. Um dos dentes de Gore acabou arrancado durante a luta, e o norte-americano não escondeu o estado da boca ao falar sobre o confronto ainda dentro do octógono.

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— É uma honra estar aqui. Sinto que estou melhorando. Não estou fumando mais maconha, não vejo mais pornografia. Toda honra e toda glória a Jesus. Perdi alguns dentes na luta, mas não estou nem aí. Esse é um dos meus dentes, mas não estou nem aí. Estou aqui para ficar. Sei que posso oferecer muito mais — declarou Gore.

Mesmo com o prejuízo físico, Gore deixou o octógono satisfeito com o resultado. A vitória sobre Luque foi confirmada com unanimidade e representa mais um passo para o norte-americano dentro da categoria. Para o brasileiro, por outro lado, o UFC 330 terminou com mais um revés – o nono – na organização.

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