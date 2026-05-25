Guilherme Caribé: da nova geração brasileira à elite da natação mundial

Guilherme Caribé vive o momento mais consistente da carreira e já se coloca entre a elite mundial da velocidade. Em 2026, o brasileiro aparece no top 10 do ranking mundial em três provas diferentes: é o sétimo melhor do ano nos 50m borboleta, décimo nos 50m livre e sexto nos 100m livre.

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Mais do que os resultados isolados, os tempos reforçam a evolução técnica e física do nadador baiano. Poucos atletas conseguem manter competitividade em três provas tão distintas. Caribé combina explosão nos 50 metros, resistência de velocidade nos 100m livre e ainda apresenta alto nível no borboleta, algo raro entre nadadores.

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Versatilidade coloca Caribé em grupo seleto da natação

A principal prova do brasileiro segue sendo os 100m livre, considerada a disputa mais nobre da natação mundial. Foi nela que Caribé chamou atenção internacional ao nadar 47s10 em 2025, marca que o colocou temporariamente na liderança do ranking mundial e entre os dez melhores tempos da história da prova.

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Mesmo em uma temporada de adaptação, o brasileiro segue entre os seis melhores nadadores do mundo nos 100m livre em 2026, mantendo regularidade em nível internacional.

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Nos 50m livre, prova mais explosiva da natação, Caribé aparece entre os dez melhores do planeta, enquanto nos 50m borboleta já ocupa a sétima colocação do ranking anual. A presença simultânea nas três listas mostra um perfil raro: um velocista capaz de competir em alto nível tanto no crawl quanto no borboleta.

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Fim da rotina em jardas pode elevar ainda mais o nível

Outro fator importante para analisar o crescimento do brasileiro é o contexto dos treinamentos nos últimos anos. Caribé conciliava o calendário internacional com o circuito universitário dos Estados Unidos, onde defendia a Universidade do Tennessee.

No sistema universitário americano, a maior parte das competições acontece em piscina curta de jardas, modelo bastante diferente da piscina olímpica de 50 metros utilizada em Mundiais e Jogos Olímpicos. A adaptação entre os dois formatos exige mudanças técnicas importantes, principalmente nas viradas, ritmo de prova e distribuição de força.

Agora, formado na universidade, o brasileiro deixa de dividir o foco entre NCAA e competições internacionais. Pela primeira vez desde que se mudou para os Estados Unidos, terá uma preparação completamente direcionada para a piscina longa.

A tendência é que isso potencialize ainda mais seus resultados. Mesmo sem uma preparação exclusiva para a piscina olímpica nos últimos anos, Caribé já conseguiu se colocar entre os principais velocistas do planeta.

Foto: Satiro Sodré /CBDA/SSPress

Brasil volta a sonhar com finais olímpicas na velocidade

A ascensão de Caribé recoloca o Brasil em evidência nas provas de velocidade da natação mundial. Desde a era de César Cielo, o país não tinha um nome frequentando o topo dos rankings internacionais de maneira tão consistente.

Aos 23 anos, Caribé ainda entra na faixa etária considerada ideal para velocistas atingirem maturidade física e técnica. O ciclo até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, surge como o cenário perfeito para consolidar essa evolução.

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