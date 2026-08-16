Makhachev crava Carlos Prates como próximo rival no UFC: 'Merece'
Duplo-campeão manteve cinturão ao derrotar Ian Machado Garry neste sábado (15)
Islam Makhachev mal havia deixado o octógono do UFC 330 e já tinha um nome em mente para sua próxima defesa de cinturão. Depois de superar Ian Machado Garry por decisão unânime e manter o título dos meio-médios (até 77,1 kg), o russo apontou Carlos Prates como o lutador que mais merece uma oportunidade de disputar o cinturão.
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A pergunta sobre o próximo desafiante veio logo após a vitória, em entrevista para o UFC, já fora do octógono. Makhachev citou outros nomes da divisão, como Shavkat Rakhmonov, que segue inativo desde 2024 por lesão, e Michael Morales. Ainda assim, é o brasileiro que aparece como a escolha mais clara para o duplo-campeão.
— Se você me perguntar hoje, o Shavkat não está lutando, o Prates ainda está lutando, ainda está ativo, e talvez seja o Prates. O Morales também é bom, mas lutou recentemente, não me lembro quando. Se você me perguntar quem é o cara que mais merece, acho que é o Carlos Prates — afirmou Makhachev.
A declaração reforça um cenário que já vinha ganhando força antes do UFC 330. Número 2 do ranking, Prates é um dos principais nomes da divisão e construiu uma sequência impressionante desde que chegou à organização. Em oito lutas, o astro da Fighting Nerds venceu sete, todas por nocaute, e recebeu bônus de performance em cada triunfo.
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O único tropeço aconteceu justamente diante do irlandês, que deixou o octógono neste sábado (15) como desafiante ao cinturão. Uma revanche, porém, perdeu força após a derrota de Garry para Makhachev, enquanto o brasileiro voltou a ganhar espaço na corrida pelo title shot – como é conhecida a "chance de título", em inglês.
Paralelamente, em entrevista ao UFC Brasil, Carlos Prates garantiu que o Ultimate prometeu que ele seria o próximo a disputar o cinturão. Com a confirmação nos bastidores, o brasileiro contou ainda que já começou a se preparar para a luta que deve acontecer entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027.
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