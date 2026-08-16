Key Alves se pronuncia em apoio a Tifanny: 'Sua luta é nossa' De volta ao Osasco para a disputa do Campeonato Paulista, líbero usou as redes sociais para se solidarizar com Tifanny após a nova política da CBV

A nova política da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para a participação de atletas transgêneros em suas competições segue provocando reações no mundo do vôlei. Depois de diversas manifestações de apoio a Tifanny Abreu, neste domingo (16), foi a vez de Key Alves se pronunciar nas redes sociais.

A líbero, que voltou a defender o Osasco no Campeonato Paulista, publicou uma mensagem em apoio a Tifanny após a estreia da equipe no torneio, no sábado (15). Key disputou a partida contra o Pinheiros e, depois do jogo, se solidarizou com a oposta.

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— Amiga, sempre estarei aqui para te apoiar em tudo. Sua luta é nossa, eu te amo. Obrigada por sempre ser essa mulher incrível!!!! — escreveu Key.

A manifestação acontece após Tifanny também usar as redes sociais para comentar a decisão da CBV. A nova política da entidade restringe a participação nas competições sob sua organização e coloca em risco a presença da oposta na próxima Superliga. Apesar disso, Tifanny está liberada para disputar o Campeonato Paulista, já que a competição foi organizada com regulamento definido antes da divulgação da nova diretriz da CBV.

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O que muda com a nova política da CBV

A CBV anunciou na sexta-feira (14) que adotará os critérios previstos na Política de Proteção da Categoria Feminina do Comitê Olímpico Internacional (COI). Entre os requisitos estabelecidos está a realização de uma triagem genética para identificar a presença do gene SRY, relacionado ao desenvolvimento sexual masculino.

Segundo a entidade, a recusa da atleta em realizar o procedimento não será considerada uma infração disciplinar. No entanto, quem não apresentar a comprovação dos requisitos previstos na nova política ficará impedida de participar das competições em que a regra estiver em vigor.

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Retorno de Key Alves ao Osasco

Key Alves voltou a vestir a camisa do Osasco e tem contrato com o clube até outubro, período em que defenderá a equipe no Campeonato Paulista. Esta é a segunda passagem da líbero pelo time paulista.

Entre 2021 e 2023, Key fez parte do elenco osasquense, inicialmente como reserva de Camila Brait e, depois, de Natinha. Com poucas oportunidades em quadra, passou a desenvolver paralelamente sua carreira como influenciadora digital e se tornou uma das jogadoras de vôlei mais seguidas do mundo, com mais de 16 milhões de seguidores.

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Em 2023, a líbero interrompeu a carreira esportiva para participar do Big Brother Brasil. Key foi a oitava eliminada da edição, com 56,76% dos votos. Dois anos depois, ela se transferiu para os Estados Unidos, onde atuou pela equipe de Houston na LOVB e terminou a temporada na terceira colocação. Após o campeonato, Key se afastou das atividades para se dedicar à gestação e aos primeiros cuidados com a filha, Rosamaria.

Tifanny e Key Alves na sua última passagem pelo clube (Foto: Reprodução)

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