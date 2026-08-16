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Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 330: 'Me deixa louco'

Presidente do UFC elogia defesa de quedas, mas cobra mais agressividade de Ian Garry

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 08:00
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Ian Machado Garry conversa com Dana White após derrota no UFC 330
Ian Machado Garry conversa com Dana White após derrota no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

A derrota para Islam Makhachev não foi o único motivo de frustração para Ian Machado Garry após o UFC 330. Apesar de reconhecer o talento e a boa defesa de quedas do irlandês, Dana White criticou a postura do desafiante no quinto round. Para o presidente, o irlandês deveria ter sido mais agressivo na reta final do confronto pelo cinturão dos meio-médios (até 77,1 kg).

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Makhachev chegou ao último assalto em uma posição delicada. Depois de quatro rounds de disputa equilibrada, o russo já apresentava marcas visíveis no rosto, enquanto Garry ainda tinha uma oportunidade de mudar o resultado antes da decisão dos juízes. Na avaliação do dirigente, era justamente o momento de aumentar a pressão e buscar a vitória.

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— Se você olhar para a defesa de quedas dele hoje contra o Islam, foi impressionante. Eu acho que o Ian é um cara talentoso. Se ele tivesse um pouco mais de instinto assassino no quinto round… Você não pode simplesmente sair e tocar as luvas no quinto round. Essa merda me deixa louco. Quando há tanta coisa em jogo, você chega ao quinto round com um adversário daquele jeito e precisa tentar terminar a luta — afirmou White.

A crítica faz referência ao início do último assalto, quando os dois lutadores se cumprimentaram antes de retomarem o combate. A partir dali, o duplo-campeão conseguiu impor novamente seu jogo de grappling, levou Garry para o chão e passou boa parte dos minutos finais em posição de controle.

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Apesar da resistência do irlandês, o russo terminou o confronto nas costas do desafiante e ainda tentou encaixar o mata-leão. A finalização não aconteceu, mas o domínio foi suficiente para garantir a vitória por decisão unânime e manter o cinturão dos meio-médios.

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Makhachev sofre, mas vence e mantém cinturão do UFC

Diante de um Ian Machado Garry mais alto e com maior envergadura, o russo precisou recorrer justamente à especialidade que o levou ao topo: o jogo de chão. Depois de estudar o adversário nos primeiros minutos, Makhachev conseguiu a primeira queda e passou a controlar a luta, enquanto o irlandês buscava a grade para tentar se levantar.

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O momento mais perigoso veio no segundo round. Depois de uma luta mais estudada em pé, Makhachev encontrou espaço e acertou um chute alto no queixo de Garry, que foi ao chão. O campeão aproveitou o knockdown para levar novamente o confronto ao solo e controlar o desafiante até o fim do assalto.

Garry, entretanto, não deixou a luta escapar completamente. O irlandês encontrou seus melhores momentos na trocação, especialmente no terceiro round, quando acertou um belo chute alto na cabeça de Makhachev. Nos assaltos seguintes, também conseguiu dificultar algumas tentativas de queda e chegou a manter o campeão contra a grade por longos períodos.

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No quinto round, porém, Makhachev voltou a mostrar por que seu jogo de grappling é considerado um dos mais eficientes do UFC. O russo conseguiu a queda, tomou as costas de Garry e passou os minutos finais buscando o mata-leão. A finalização não veio, mas o domínio foi suficiente para garantir a vitória por decisão unânime, com dois juízes marcando 49-46, 49-46 e 48-47.

Islam Makhachev e Ian Machado Garry em ação no UFC 330
Islam Makhachev e Ian Machado Garry em ação no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)
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