Recorde de Anderson Silva é superado por Makhachev no UFC 330
Russo venceu Ian Machado Garry por decisão unânime e manteve cinturão
Por anos, 16 vitórias consecutivas foram suficientes para colocar Anderson Silva no topo de uma das listas mais importantes da história do UFC. Neste sábado (15), no entanto, a marca ganhou um novo dono. Islam Makhachev venceu Ian Machado Garry no UFC 330, chegou ao 17º triunfo seguido e passou a carregar sozinho o recorde de maior sequência de vitórias da organização.
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A marca de 16 triunfos seguidos de Anderson parecia cada vez mais distante de ser alcançada. O brasileiro construiu a sequência entre 2006 e 2012, período em que dominou o peso-médio e se consolidou como um dos maiores nomes da história do esporte. Makhachev, porém, chegou ao UFC 330 empatado com o antigo campeão e precisando de apenas mais uma vitória para escrever seu próprio capítulo na história.
A missão não foi simples. Makhachev precisou lidar com a diferença de tamanho e envergadura de Machado Garry, mas encontrou no jogo de chão o caminho para controlar boa parte do confronto. O russo conseguiu quedas importantes, chegou a aplicar um knockdown no segundo round com um chute alto e terminou o combate nas costas do irlandês, em busca do mata-leão. O desafiante, por sua vez, teve bons momentos em pé, especialmente no terceiro assalto, mas não foi suficiente para impedir a vitória do campeão por decisão unânime.
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Anderson Silva agora fica para trás
Com o resultado, Islam Makhachev chegou à 17ª vitória consecutiva no UFC e deixou Anderson Silva para trás. A sequência do russo começou em 2016, ainda no peso-leve, e atravessou a mudança para os meio-médios. Nesse caminho, nomes como Charles do Bronx, Alexander Volkanovski – duas vezes –, Dustin Poirier e Jack Della Maddalena acabaram derrotados.
A marca de Spider se iniciou já na estreia no UFC e foi defendida até a histórica derrota para Chris Weidman e, a partir daí, o brasileiro nunca mais foi o mesmo. Makhachev, por outro lado, perdeu em sua segunda luta na organização e voltou ainda mais forte. Agora, ainda tem a carreira em andamento e pode ampliar a distância para o antigo dono do recorde. Aos 34 anos, o russo já conquistou dois cinturões e segue acrescentando mais feitos históricos ao currículo.
Aos poucos, Islam transforma uma sequência de vitórias em um dos maiores legados da história do UFC. O duplo-campeão deixou o UFC 330 não apenas com o cinturão dos meio-médios, mas também com uma marca que, durante anos, pareceu pertencer exclusivamente a Anderson Silva.
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