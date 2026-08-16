Bortoleto já estava nos planos da Audi antes da chegada à F1 Allan McNish revela que o brasileiro integrou a lista inicial de jovens talentos apresentados pela montadara antes de chegar à Fórmula 1

Gabriel Bortoleto vinha sendo acompanhado pela Audi desde os primeiros passos de sua trajetória nas categorias de base. A revelação foi feita por Allan McNish, diretor de competição da equipe e responsável pela criação do programa de desenvolvimento de pilotos da montadora, iniciado em 2023.

Na época, o brasileiro começava sua temporada de estreia na Fórmula 3 pela Trident e ainda construía espaço no automobilismo. Mesmo assim, já figurava entre os jovens talentos observados por McNish para o projeto da Audi.

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A ascensão de Bortoleto foi rápida. Depois de conquistar o título na categoria, o piloto passou a integrar o programa de jovens talentos da McLaren. Com Lando Norris e Oscar Piastri consolidados como titulares da equipe britânica, porém, o brasileiro acabou liberado para buscar novas oportunidades. O caminho o levou à Sauber, com quem assinou um contrato de longo prazo para estrear na Fórmula 1 em 2025. Na temporada seguinte, a estrutura passou a operar oficialmente sob a marca Audi.

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McNish destaca evolução de Bortoleto

McNish explicou que acompanha de perto o processo de amadurecimento dos jovens pilotos e citou a própria experiência para ilustrar as mudanças que ocorrem durante essa fase da carreira.

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— Lembro de quando tinha 17 anos e de onde estava no meu desenvolvimento como pessoa. Era muito diferente de quando tinha 21 ou 22 anos, e consigo enxergar isso no Gabi — afirmou McNish.

Segundo o dirigente, Bortoleto fazia parte da relação inicial de pilotos observados para o programa.

— Na verdade, Gabi estava na minha lista original.

Outro nome presente naquele grupo era Freddie Slater, atualmente um dos destaques da Fórmula 3 e apontado como uma das promessas para chegar à Fórmula 1. Hoje, ambos fazem parte da estrutura da Audi. McNish revelou que, dos seis pilotos que acompanhava inicialmente, dois acabaram sendo incorporados ao projeto da montadora alemã.

— Gabi e Freddie estavam naquela lista original. Havia seis pilotos que eu observava de alguma forma, e dois deles estão conosco agora. Isso é muito legal.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

Audi aposta no desenvolvimento dos jovens pilotos

O diretor de competição também chamou atenção para a evolução apresentada por Bortoleto desde que passou a ser acompanhado pela Audi. Em cerca de dois anos, o brasileiro avançou pelas categorias de formação e alcançou a Fórmula 1.

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— Gabi evoluiu muito nos últimos 24 meses em que o conheço e agora já está na Fórmula 1.

Para McNish, o desenvolvimento de um piloto jovem passa também pelos erros cometidos ao longo da carreira. A função da equipe, segundo ele, é oferecer suporte para transformar essas situações em aprendizado.

— Você nunca pode colocar uma cabeça velha sobre ombros jovens, mas pode apoiá-los para que tentem cometer os erros certos, porque eles vão cometer erros.

O dirigente ressaltou que as falhas fazem parte do processo, independentemente da experiência do profissional, e que a maneira como cada piloto reage a elas é fundamental para sua evolução.

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— Todo mundo comete erros. Eu ainda cometo erros. Nico Hülkenberg comete erros, Gabi comete erros. A questão é como você lida com isso. De certa forma, é como uma universidade muito longa.

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