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Mackenzie Dern mantém único cinturão do Brasil no UFC 330

Brasileira supera Gillian Robertson em primeira defesa da carreira neste sábado (15)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 00:33
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Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330
Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Mackenzie Dern segue como campeã do peso-palha do UFC. Neste sábado (15), no UFC 330, a brasileira superou Gillian Robertson por decisão unânime após cinco rounds de um confronto marcado pelo domínio no jogo de chão. Com o resultado, Dern fez sua primeira defesa de título e manteve o cinturão no Brasil – o único do país atualmente.

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Confira a análise do card principal do UFC 330

Como foi a luta?

Primeiro round

Mackenzie Dern começou o combate impondo um ritmo forte na trocação. A brasileira conectou bons golpes com as mãos e incomodou Gillian Robertson, que tentou levar a luta para o chão, mas encontrou uma boa defesa da campeã nas primeiras investidas.

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Com um boxe afiado, Mackenzie também passou a trabalhar os low kicks. Depois de duas tentativas frustradas da canadense, a brasileira conseguiu enfim derrubar a adversária e passou a controlar o confronto no solo. Por cima, durante praticamente todo o período, Dern buscou diferentes posições até encaixar um forte mata-leão. Robertson resistiu à tentativa de finalização e conseguiu sobreviver até o fim do assalto.

Segundo round

A campeã não perdeu tempo para voltar ao jogo de chão. Logo no início do segundo assalto, Mackenzie conseguiu a queda e assumiu o controle das ações por cima.

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Apesar de Robertson ter conseguido ficar por cima por alguns segundos, a brasileira foi quem mostrou maior iniciativa no solo. Dern alternou as tentativas de finalização, voltou a procurar o mata-leão e também atacou a perna da canadense com uma tentativa de leg lock. Robertson conseguiu se defender, mas passou boa parte do round reagindo aos ataques da brasileira.

Mackenzie Dern em ação contra Gillian Robertson no UFC 330
Mackenzie Dern em ação contra Gillian Robertson no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Terceiro round

O terceiro assalto apresentou um cenário mais equilibrado na trocação. Robertson melhorou o desempenho com os jabs e passou a encontrar mais o rosto de Mackenzie, aproveitando alguns momentos em que a brasileira manteve a guarda mais baixa.

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Dern tentou novamente levar a luta para o chão, mas a canadense defendeu a queda e levou o confronto para a grade, onde conseguiu encaixar um bom clinch. A campeã, porém, voltou a encontrar espaço no minuto final e derrubou Robertson. Por cima, Mackenzie manteve o controle até o fim do round.

Quarto round

As duas voltaram a trocar golpes em pé no início do quarto assalto, mas Mackenzie rapidamente encontrou o caminho para o jogo de chão. A brasileira conseguiu a queda e, pouco depois, chegou às costas da canadense.

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A partir daí, Dern passou a trabalhar em busca do pescoço, enquanto Robertson concentrava os esforços na defesa. No último minuto, a desafiante conseguiu girar e terminar por cima, mas a campeã respondeu rapidamente com uma tentativa de chave de braço. A finalização não foi concluída, e o round terminou com Mackenzie novamente mostrando perigo no solo.

Quinto round

Gillian Robertson começou o último assalto tentando mudar o panorama da luta e conseguiu a queda logo nos primeiros segundos. A canadense passou a trabalhar por cima, mas encontrou uma boa defesa de Mackenzie, que manteve o quadril alto e dificultou qualquer avanço da desafiante.

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Mesmo em posição inferior, a brasileira fez um bom trabalho de bloqueio e conseguiu neutralizar as tentativas de Robertson. A canadense permaneceu por cima até o fim, mas não encontrou espaço para uma sequência capaz de mudar o resultado do confronto.

Após cinco rounds, a decisão ficou nas mãos dos juízes, que confirmaram a vitória de Mackenzie Dern por decisão unânime. A brasileira, assim, fez sua primeira defesa de cinturão e manteve o título do peso-palha.

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➡️ Opinião: disputa no UFC 330 abre caminho para cinturão inédito do Brasil

Brasil mantém cinturão no UFC

A situação do país no Ultimate mudou bastante nos últimos meses. Depois de perder os cinturões dos moscas (até 56,7 kg), de Alexandre Pantoja, e dos meio-pesados (até 93 kg), de Alex Poatan, o Brasil passou a ter em Dern sua única campeã na organização. A responsabilidade aumentou, mas nem a pressão de um país inteiro foi capaz de parar a lutadora em um dos maiores eventos do calendário.

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