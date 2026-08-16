Mackenzie Dern mantém único cinturão do Brasil no UFC 330
Brasileira supera Gillian Robertson em primeira defesa da carreira neste sábado (15)
Mackenzie Dern segue como campeã do peso-palha do UFC. Neste sábado (15), no UFC 330, a brasileira superou Gillian Robertson por decisão unânime após cinco rounds de um confronto marcado pelo domínio no jogo de chão. Com o resultado, Dern fez sua primeira defesa de título e manteve o cinturão no Brasil – o único do país atualmente.
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Confira a análise do card principal do UFC 330
Como foi a luta?
Primeiro round
Mackenzie Dern começou o combate impondo um ritmo forte na trocação. A brasileira conectou bons golpes com as mãos e incomodou Gillian Robertson, que tentou levar a luta para o chão, mas encontrou uma boa defesa da campeã nas primeiras investidas.
Com um boxe afiado, Mackenzie também passou a trabalhar os low kicks. Depois de duas tentativas frustradas da canadense, a brasileira conseguiu enfim derrubar a adversária e passou a controlar o confronto no solo. Por cima, durante praticamente todo o período, Dern buscou diferentes posições até encaixar um forte mata-leão. Robertson resistiu à tentativa de finalização e conseguiu sobreviver até o fim do assalto.
Segundo round
A campeã não perdeu tempo para voltar ao jogo de chão. Logo no início do segundo assalto, Mackenzie conseguiu a queda e assumiu o controle das ações por cima.
Apesar de Robertson ter conseguido ficar por cima por alguns segundos, a brasileira foi quem mostrou maior iniciativa no solo. Dern alternou as tentativas de finalização, voltou a procurar o mata-leão e também atacou a perna da canadense com uma tentativa de leg lock. Robertson conseguiu se defender, mas passou boa parte do round reagindo aos ataques da brasileira.
Terceiro round
O terceiro assalto apresentou um cenário mais equilibrado na trocação. Robertson melhorou o desempenho com os jabs e passou a encontrar mais o rosto de Mackenzie, aproveitando alguns momentos em que a brasileira manteve a guarda mais baixa.
Dern tentou novamente levar a luta para o chão, mas a canadense defendeu a queda e levou o confronto para a grade, onde conseguiu encaixar um bom clinch. A campeã, porém, voltou a encontrar espaço no minuto final e derrubou Robertson. Por cima, Mackenzie manteve o controle até o fim do round.
Quarto round
As duas voltaram a trocar golpes em pé no início do quarto assalto, mas Mackenzie rapidamente encontrou o caminho para o jogo de chão. A brasileira conseguiu a queda e, pouco depois, chegou às costas da canadense.
A partir daí, Dern passou a trabalhar em busca do pescoço, enquanto Robertson concentrava os esforços na defesa. No último minuto, a desafiante conseguiu girar e terminar por cima, mas a campeã respondeu rapidamente com uma tentativa de chave de braço. A finalização não foi concluída, e o round terminou com Mackenzie novamente mostrando perigo no solo.
Quinto round
Gillian Robertson começou o último assalto tentando mudar o panorama da luta e conseguiu a queda logo nos primeiros segundos. A canadense passou a trabalhar por cima, mas encontrou uma boa defesa de Mackenzie, que manteve o quadril alto e dificultou qualquer avanço da desafiante.
Mesmo em posição inferior, a brasileira fez um bom trabalho de bloqueio e conseguiu neutralizar as tentativas de Robertson. A canadense permaneceu por cima até o fim, mas não encontrou espaço para uma sequência capaz de mudar o resultado do confronto.
Após cinco rounds, a decisão ficou nas mãos dos juízes, que confirmaram a vitória de Mackenzie Dern por decisão unânime. A brasileira, assim, fez sua primeira defesa de cinturão e manteve o título do peso-palha.
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Brasil mantém cinturão no UFC
A situação do país no Ultimate mudou bastante nos últimos meses. Depois de perder os cinturões dos moscas (até 56,7 kg), de Alexandre Pantoja, e dos meio-pesados (até 93 kg), de Alex Poatan, o Brasil passou a ter em Dern sua única campeã na organização. A responsabilidade aumentou, mas nem a pressão de um país inteiro foi capaz de parar a lutadora em um dos maiores eventos do calendário.
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