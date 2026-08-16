Conjunto brasileiro fatura segundo ouro no Mundial de ginástica rítmica Equipe brasileira subiu ao pódio em todas as provas que disputou na competição mundial

As "Leoas" não cansam de fazer história! Neste domingo (16), no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, o conjunto brasileiro de ginástica rítmica já havia conquistado a medalha de ouro na série de cinco bolas, e, agora, sobe ao lugar mais alto do pódio também na série mista (três arcos e duas maças). A brilhante apresentação das brasileiras rendeu 29.450 pontos, contra 29.050 da Espanha, que ficou com a prata, e 28.750 da Bulgária, completando o pódio.

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Ao som de "Abracadabra", de Lady Gaga, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariane Gonçalves protagonizaram uma execução limpa. A batida da música e a empolgação das atletas levantaram o público na arena. E a alegria na apresentação era só o indício do que ainda vinha por aí.

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O conjunto brasileiro medalhou nas três provas que disputou no Mundial de Frankfurt - conjunto geral (bronze), simples (ouro) e misto (ouro). As medalhas douradas representaram as primeiras vezes na história que o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio em Mundiais.

Conjunto brasileiro de ginástica rítmica cumprimenta a torcida no Mundial de Frankfurt (Foto: MeloGym/CBG)

Este é mais um feito para entrar no livro do conjunto brasileiro de ginástica rítmica. Em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, a equipe conquistou duas inéditas medalhas de prata em Mundiais - conjunto geral e série mista. Foi também a primeira vez que um país das Américas subiu ao pódio na competição. E, na atual edição do Mundial, garantiu a vaga antecipada em Los Angeles 2028 com o bronze no conjunto geral. Agora, somam-se duas medalhas de ouro, as primeiras da história.

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Conjunto brasileiro de ginástica artística está classificado para Los Angeles 2028

O Brasil vai em busca da medalha inédita em Los Angeles 2028! Neste sábado (15), o conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, terminando a competição no 3º lugar, com a soma de 55.500 pontos. O resultado garante a equipe nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. À frente do Brasil, a Espanha (57.450) ficou com a medalha de ouro, e o Japão (56.700), com a de prata. Os três países que subiram ao pódio estão garantidos na disputa do conjunto geral de ginástica rítmica nos próximos Jogos.

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