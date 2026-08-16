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Conjunto brasileiro fatura segundo ouro no Mundial de ginástica rítmica

Equipe brasileira subiu ao pódio em todas as provas que disputou na competição mundial

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 10:08
Atualizado há 0 minutos
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Conjunto brasileiro de ginástica rítmica posa com a segunda medalha de ouro no Mundial de Frankfurt, na Alemanha
Conjunto brasileiro de ginástica rítmica posa com a segunda medalha de ouro no Mundial de Frankfurt (Foto: MeloGym/CBG)

As "Leoas" não cansam de fazer história! Neste domingo (16), no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, o conjunto brasileiro de ginástica rítmica já havia conquistado a medalha de ouro na série de cinco bolas, e, agora, sobe ao lugar mais alto do pódio também na série mista (três arcos e duas maças). A brilhante apresentação das brasileiras rendeu 29.450 pontos, contra 29.050 da Espanha, que ficou com a prata, e 28.750 da Bulgária, completando o pódio.

➡️ Brasil conquista ouro inédito no Mundial de ginástica rítmica

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Ao som de "Abracadabra", de Lady Gaga, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariane Gonçalves protagonizaram uma execução limpa. A batida da música e a empolgação das atletas levantaram o público na arena. E a alegria na apresentação era só o indício do que ainda vinha por aí.

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O conjunto brasileiro medalhou nas três provas que disputou no Mundial de Frankfurt - conjunto geral (bronze), simples (ouro) e misto (ouro). As medalhas douradas representaram as primeiras vezes na história que o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio em Mundiais.

Conjunto brasileiro de ginástica rítmica cumprimenta a arena no Mundial de Frankfurt
Conjunto brasileiro de ginástica rítmica cumprimenta a torcida no Mundial de Frankfurt (Foto: MeloGym/CBG)

Este é mais um feito para entrar no livro do conjunto brasileiro de ginástica rítmica. Em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, a equipe conquistou duas inéditas medalhas de prata em Mundiais - conjunto geral e série mista. Foi também a primeira vez que um país das Américas subiu ao pódio na competição. E, na atual edição do Mundial, garantiu a vaga antecipada em Los Angeles 2028 com o bronze no conjunto geral. Agora, somam-se duas medalhas de ouro, as primeiras da história.

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Conjunto brasileiro de ginástica artística está classificado para Los Angeles 2028

O Brasil vai em busca da medalha inédita em Los Angeles 2028! Neste sábado (15), o conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, terminando a competição no 3º lugar, com a soma de 55.500 pontos. O resultado garante a equipe nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. À frente do Brasil, a Espanha (57.450) ficou com a medalha de ouro, e o Japão (56.700), com a de prata. Os três países que subiram ao pódio estão garantidos na disputa do conjunto geral de ginástica rítmica nos próximos Jogos.

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