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Após derrota no UFC 330, Edson Barboza anuncia aposentadoria

Brasileiro fez última luta na organização contra Esteban Ribovics neste sábado (15)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 23:12
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Edson Barboza em ação no UFC 330
Edson Barboza em ação no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

16 anos não são 16 dias. Na abertura do card principal do UFC 330, os fãs ao redor do mundo se despediram de uma lenda do MMA. Após a derrota para o argentino Esteban Ribovics, Edson Barboza deixou as luvas no centro do octógono e anunciou a aposentadoria. Assim, aos 40 anos, o brasileiro encerra uma passagem de quase duas décadas pela organização.

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Confira a análise do card principal do UFC 330

O anúncio aconteceu logo após o confronto. Ainda visivelmente emocionado durante a entrevista de Ribovics, Barboza teve uma rápida conversa com Joe Rogan e destacou a gratidão pelos 16 anos de trajetória no UFC. A história começou em 2010, quando o brasileiro estreou na organização com vitória sobre Mike Lullo.

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— Só quero agradecer, dei o meu melhor todos os dias, em todas as lutas. Estou muito agradecido, espero que tenham gostado. Não tenho nada a dizer além de obrigado — disse Edson Barboza.

Antes da despedida, porém, o brasileiro precisou suportar uma luta dura contra Ribovics. Os dois começaram o confronto trocando chutes nas pernas, mas o argentino passou a encontrar mais espaço na curta distância e conectou golpes importantes. Barboza tentou responder com seus tradicionais chutes e também buscou o clinch para diminuir o ritmo do adversário, mas terminou o primeiro round com um corte profundo na canela.

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Com a perna comprometida, Edson voltou para o segundo assalto apostando principalmente nos jabs para manter Ribovics afastado. O argentino, por outro lado, manteve a pressão e encurralou o brasileiro contra a grade, onde passou a desferir uma sequência de golpes. Sem conseguir responder de maneira efetiva, Barboza viu o árbitro interromper o combate ainda no segundo round, decretando a vitória de Ribovics por nocaute técnico.

A despedida encerra, inclusive, a pior fase de "Junior" no UFC. Antes do revés deste sábado (15), o brasileiro acumulava três derrotas consecutivas, incluindo um nocaute no primeiro round para Jalin Turner em sua última apresentação. Barboza deixa as artes marciais mistas com um cartel de 24 vitórias e 15 derrotas.

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Trajetória histórica

A aposentadoria coloca fim a uma das carreiras mais marcantes de um brasileiro no UFC. Ao longo de 16 anos, Edson Barboza enfrentou alguns dos principais nomes de sua geração e ficou conhecido principalmente pelo arsenal de chutes, responsável por alguns dos nocautes mais impressionantes de sua trajetória.

Mesmo sem conquistar um título na organização, construiu uma trajetória de destaque e se tornou um dos nomes mais respeitados do Ultimate. Agora, depois de mais de uma década e meia entre os melhores do mundo, Edson Barboza deixa o octógono justamente da maneira que escolheu: colocando as luvas no centro da arena e encerrando a carreira diante dos fãs.

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Edson Barboza é consolado por Esteban Ribovics após derrota no UFC 330
Edson Barboza é consolado por Esteban Ribovics após derrota no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)
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