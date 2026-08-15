Após derrota no UFC 330, Edson Barboza anuncia aposentadoria Brasileiro fez última luta na organização contra Esteban Ribovics neste sábado (15)

16 anos não são 16 dias. Na abertura do card principal do UFC 330, os fãs ao redor do mundo se despediram de uma lenda do MMA. Após a derrota para o argentino Esteban Ribovics, Edson Barboza deixou as luvas no centro do octógono e anunciou a aposentadoria. Assim, aos 40 anos, o brasileiro encerra uma passagem de quase duas décadas pela organização.

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Confira a análise do card principal do UFC 330

O anúncio aconteceu logo após o confronto. Ainda visivelmente emocionado durante a entrevista de Ribovics, Barboza teve uma rápida conversa com Joe Rogan e destacou a gratidão pelos 16 anos de trajetória no UFC. A história começou em 2010, quando o brasileiro estreou na organização com vitória sobre Mike Lullo.

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— Só quero agradecer, dei o meu melhor todos os dias, em todas as lutas. Estou muito agradecido, espero que tenham gostado. Não tenho nada a dizer além de obrigado — disse Edson Barboza.

Antes da despedida, porém, o brasileiro precisou suportar uma luta dura contra Ribovics. Os dois começaram o confronto trocando chutes nas pernas, mas o argentino passou a encontrar mais espaço na curta distância e conectou golpes importantes. Barboza tentou responder com seus tradicionais chutes e também buscou o clinch para diminuir o ritmo do adversário, mas terminou o primeiro round com um corte profundo na canela.

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Com a perna comprometida, Edson voltou para o segundo assalto apostando principalmente nos jabs para manter Ribovics afastado. O argentino, por outro lado, manteve a pressão e encurralou o brasileiro contra a grade, onde passou a desferir uma sequência de golpes. Sem conseguir responder de maneira efetiva, Barboza viu o árbitro interromper o combate ainda no segundo round, decretando a vitória de Ribovics por nocaute técnico.

A despedida encerra, inclusive, a pior fase de "Junior" no UFC. Antes do revés deste sábado (15), o brasileiro acumulava três derrotas consecutivas, incluindo um nocaute no primeiro round para Jalin Turner em sua última apresentação. Barboza deixa as artes marciais mistas com um cartel de 24 vitórias e 15 derrotas.

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Trajetória histórica

A aposentadoria coloca fim a uma das carreiras mais marcantes de um brasileiro no UFC. Ao longo de 16 anos, Edson Barboza enfrentou alguns dos principais nomes de sua geração e ficou conhecido principalmente pelo arsenal de chutes, responsável por alguns dos nocautes mais impressionantes de sua trajetória.

Mesmo sem conquistar um título na organização, construiu uma trajetória de destaque e se tornou um dos nomes mais respeitados do Ultimate. Agora, depois de mais de uma década e meia entre os melhores do mundo, Edson Barboza deixa o octógono justamente da maneira que escolheu: colocando as luvas no centro da arena e encerrando a carreira diante dos fãs.

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