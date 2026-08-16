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Tifanny se pronuncia após banimento pela CBV: 'Tudo o que eu tenho'

Única jogadora transgênero na elite do vôlei nacional publicou um texto nas redes sociais após estreia no Campeonato Paulista

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 09:33
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Tifanny posa com flores e o time do Osasco no vestiário da eqipe; todas sorriem
Tifanny com time do Osasco após jogo do Campeonato Paulista (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar da decisão da Confederação de Voleibol (CBV), que restringe a participação em competições da entidade a mulheres biologicamente trans, Tifanny Abreu está liberada para jogar o Campeonato Paulista. E, após a estreia do Osasco no torneio, neste sábado (15), a única jogadora transgênero da elite do vôlei nacional usou as redes sociais para se pronunciar sobre seu banimento pela CBV.

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Na legenda da publicação, que é acompanhada por uma foto de Tifanny com as companheiras no vestiário, a atleta criticou a CBV por tirar "tudo" que ela tem, considerou a decisão um "retrocesso" e prometeu não se calar e seguir lutando por seus direitos e os de todas as pessoas trans. Confira:

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"O voleibol é a minha vida e o meu trabalho.
A CBV está tirando tudo o que eu tenho, que é o amor pelo voleibol e a profissão que eu venho exercendo todos esses anos.
Mas isso não afeta só a mim, afeta ao meu clube, a torcida, patrocinadores, as pessoas que se inspiram em mim e ainda direito de todas as pessoas Trans.
É um enorme retrocesso na luta pelo reconhecimento e pela inclusão. Voltamos para a forma vexatória como se testavam as atletas nos anos 60/70.
Não vou me calar e vou tomar todas as medidas possíveis para que a minha luta pelo direito à visibilidade, à inclusão e à prática do esporte não tenha sido em vão."

Em quadra, o Osasco foi derrotado pelo Pinheiros por 3 sets a 2 (25/21, 25/16, 21/25, 23/25 e 15/11). Tifanny começou a partida como titular e, desde antes até depois do jogo, foi ovacionada pelo público presente no Ginásio José Liberatti, casa osasquense.

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Pinheiros x Osasco pelo Campeonato Paulista no Ginásio José Liberatti, casa osasquense
Pinheiros venceu o Osasco em partida do Campeonato Paulista, no José Liberatti (Foto: Carol Oliveira)

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Apesar da decisão da CBV, Tifanny está liberada para jogar o Paulista

Em nota, a Federação Paulista de Voleibol (FPV) explicou que o Campeonato Paulista começou sob as normas que estavam vigentes até então e que, por isso, seguirá sendo conduzido de acordo com o regulamento estabelecido no início da disputa. Com isso, Tifanny pode defender o Osasco na competição estadual.

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A posição da FPV foi divulgada um dia após a CBV anunciar a adoção de novos critérios de elegibilidade para atletas da categoria feminina em competições nacionais de vôlei de quadra e praia. A medida segue a política apresentada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e estabelece a realização de teste genético relacionado ao gene SRY.

Segundo a confederação, as atletas deverão apresentar resultado negativo na triagem para comprovar a elegibilidade nas competições abrangidas pela nova norma. Os critérios passarão a ser aplicados, entre outros eventos, na Superliga A e B da temporada 2026/27, na Supercopa de 2026 e na Copa Brasil de 2027.

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No caso das competições estaduais, porém, a própria diretriz da CBV prevê que a política só será aplicada quando houver adoção expressa no regulamento do torneio ou por meio de norma vinculante aprovada pelas federações.

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