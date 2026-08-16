Tifanny se pronuncia após banimento pela CBV: 'Tudo o que eu tenho' Única jogadora transgênero na elite do vôlei nacional publicou um texto nas redes sociais após estreia no Campeonato Paulista

Apesar da decisão da Confederação de Voleibol (CBV), que restringe a participação em competições da entidade a mulheres biologicamente trans, Tifanny Abreu está liberada para jogar o Campeonato Paulista. E, após a estreia do Osasco no torneio, neste sábado (15), a única jogadora transgênero da elite do vôlei nacional usou as redes sociais para se pronunciar sobre seu banimento pela CBV.

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Na legenda da publicação, que é acompanhada por uma foto de Tifanny com as companheiras no vestiário, a atleta criticou a CBV por tirar "tudo" que ela tem, considerou a decisão um "retrocesso" e prometeu não se calar e seguir lutando por seus direitos e os de todas as pessoas trans. Confira:

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"O voleibol é a minha vida e o meu trabalho.

A CBV está tirando tudo o que eu tenho, que é o amor pelo voleibol e a profissão que eu venho exercendo todos esses anos.

Mas isso não afeta só a mim, afeta ao meu clube, a torcida, patrocinadores, as pessoas que se inspiram em mim e ainda direito de todas as pessoas Trans.

É um enorme retrocesso na luta pelo reconhecimento e pela inclusão. Voltamos para a forma vexatória como se testavam as atletas nos anos 60/70.

Não vou me calar e vou tomar todas as medidas possíveis para que a minha luta pelo direito à visibilidade, à inclusão e à prática do esporte não tenha sido em vão."

Em quadra, o Osasco foi derrotado pelo Pinheiros por 3 sets a 2 (25/21, 25/16, 21/25, 23/25 e 15/11). Tifanny começou a partida como titular e, desde antes até depois do jogo, foi ovacionada pelo público presente no Ginásio José Liberatti, casa osasquense.

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Pinheiros venceu o Osasco em partida do Campeonato Paulista, no José Liberatti (Foto: Carol Oliveira)

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Apesar da decisão da CBV, Tifanny está liberada para jogar o Paulista

Em nota, a Federação Paulista de Voleibol (FPV) explicou que o Campeonato Paulista começou sob as normas que estavam vigentes até então e que, por isso, seguirá sendo conduzido de acordo com o regulamento estabelecido no início da disputa. Com isso, Tifanny pode defender o Osasco na competição estadual.

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A posição da FPV foi divulgada um dia após a CBV anunciar a adoção de novos critérios de elegibilidade para atletas da categoria feminina em competições nacionais de vôlei de quadra e praia. A medida segue a política apresentada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e estabelece a realização de teste genético relacionado ao gene SRY.

Segundo a confederação, as atletas deverão apresentar resultado negativo na triagem para comprovar a elegibilidade nas competições abrangidas pela nova norma. Os critérios passarão a ser aplicados, entre outros eventos, na Superliga A e B da temporada 2026/27, na Supercopa de 2026 e na Copa Brasil de 2027.

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No caso das competições estaduais, porém, a própria diretriz da CBV prevê que a política só será aplicada quando houver adoção expressa no regulamento do torneio ou por meio de norma vinculante aprovada pelas federações.