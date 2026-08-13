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Guilherme Caribé é bronze e marca o melhor tempo da carreira no Pan-Pacífico

Brasileiro completou a prova dos 50m borboleta em 22.88 segundos

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 18:03
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guilherme Caribé posa com a medalha de bronze nos 50m livre do Pan-Pacífico 2026 em Irvine, na Califórnia
Guilherme Caribé é bronze nos 50m livre do Pan-Pacífico (Foto: Divulgação/CBda)

Aos 23 anos, Guilherme Caribé protagonizou um feito inédito nesta quinta-feira (13). No Pan-Pacífico, o brasileiro subiu ao pódio na prova de 50m borboleta e marcou o melhor tempo de sua trajetória até aqui, fechando o percurso em 22.88 segundos. Com o desempenho, Caribé conquistou a medalha de bronze no torneio realizado em Irvine, na Califórnia.

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Durante as eliminatórias, o atleta já havia registrado o melhor tempo da temporada, com 22,96 segundos. Na final, Caribé conseguiu melhorar ainda mais sua atuação e estabeleceu o melhor tempo da carreira. Em entrevista à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBda), o atleta afirmou que o resultado aumentou sua confiança para as próximas provas.

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— Foi uma prova bem interessante. Fiz os ajustes que precisava da manhã pra tarde e consegui acertar o que errei de manhã. Isso é muito importante para o meu entendimento dessa prova que ainda é meio nova para mim. Esse resultado me deixa bastante confiante para o restante da competição.

Guilherme Caribé comemora vitória na final dos 100m livre no Troféu Maria Lenk 2026 (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)
Guilherme Caribé no Troféu Maria Lenk 2026 (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Pan-Pacífico de natação: outros resultados do Brasil no dia

Nos 200m livre feminino, Maria Fernanda Costa e Stephanie Balduccini disputaram a final e terminaram na sétima e oitava posições, respectivamente. Stephanie também se destacou nas eliminatórias, ao registrar 1min57s16, seu melhor tempo da temporada. Nos 1500m livre, Beatriz Dizotti competiu na série mais forte da prova e terminou na sexta colocação, com o tempo de 18min08s56.

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Já entre os homens, Stephan Steverink e Murilo Sartori participaram da Final B dos 200m livre. Steverink terminou na 13ª posição geral, enquanto Sartori ficou em 14º.

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