Após notificação de possível manipulação, CBB decide recorrer à Polícia

A CBB recebeu notificação de manipulação de resultados no basquete nacional (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/05/2024 - 10:34 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) decidiu repassar à Polícia a notificação que recebeu por parte da FIBA sobre possíveis manipulações de resultados em um jogo do Novo Basquete Brasil (NBB). O Ministério Público de São Paulo e a Justiça Desportiva também foram acionados para dar início às investigações.

A federação emitiu uma nota, na última quinta-feira (2), onde confirma que recebeu a informação, primeiramente publicada pelo jornalista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”, e que já encaminhou a notificação aos órgãos competentes.

“A respeito da nota veiculada na coluna Ancelmo Gois, de O Globo, nesta quinta-feira, 2 de maio de 2024, a Confederação Brasileira de Basketball confirma que recebeu da Federação Internacional de Basquete (FIBA) um relatório da empresa Sportradar apontando possível caso de manipulação de resultado em partida válida pela Liga Nacional de Basquete, torneio que não é mais chancelado como oficial e que a CBB não tem qualquer responsabilidade.

Após responder à FIBA, a CBB encaminhou a documentação recebida às autoridades brasileiras competentes (Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Desportiva) para a devida análise e investigação, cumprindo com sua função da entidade maior do basquete brasileiro, nos termos dos artigos 177, 187, 188, 198, 199 e 200 da Lei Geral do Esporte.

A CBB também procederá à instauração de Comissão de Inquérito conforme seus Estatutos para verificar o eventual descumprimento das normas e regulamentos da CBB e da FIBA“, disse a CBB.

Já a Liga Nacional de Basquete (LNB), que é o órgão que organiza o NBB e não tem nenhuma ligação com a Confederação Brasileira, afirmou que não recebeu nenhuma notificação sobre uma possível manipulação de resultados no torneio.

- Através de seu Departamento de Comunicação, a Liga Nacional de Basquete diz que não foi informada sobre qualquer caso de manipulação de resultado em jogos que organizou em 2024. Nem pela FIBA, nem pela Genius Sports, empresa parceira da LNB e da própria FIBA na análise e monitoramento de possíveis fraudes em resultados esportivos. A Liga aguardará que venha qualquer comunicado oficial da FIBA para tomar as providências cabíveis - diz a LNB, em nota.

A FIBA possuí uma parceria com o site Sportsradar, onde monitora desempenhos de atletas ao redor do mundo. Com isso, verificou uma possível manipulação de resultado no NBB da atual temporada. Não foi divulgado exatamente o que motivou a notificação à CBB, mas, segundo o “ge”, isso partiu após verificar-se desempenho de atletas abaixo do normal.

Por fim, apenas um jogo está sob suspeita das entidades e um dos jogadores envolvidos, inclusive, é estrangeiro e já teria retornado ao seu país, no caso, o México.