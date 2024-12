Flamengo x Brasília: onde assistir e horário do jogo pelo NBB

O Flamengo recebe o Brasília, neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), pela nona rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Os times estão entre os três primeiros do campeonato, com o Rubro-Negro em 2º e o da capital federal em 3º, na cola do líder Minas. A partida será transmitida pelo NBB Basquete Pass e pela FlaTV.

Na segunda colocação, o Flamengo vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos do NBB. A única derrota foi para líder do campeonato, o Minas. Com o resultado negativo contra o melhor time da competição, o Rubro-Negro se afastou da ponta. A equipe mineira tem 92.9% de aproveitamento; e a carioca, 78.6%. Mesmo com a desvantagem, o time comandado por Gustavo de Conti continua sonhando com a liderança e conta com jogadores, como Gui Deodato e Jordan Williams, capazes de fazer a diferença.

O Flamengo recebe o Brasília pelo NBB, neste sábado (7), no Maracanãzinho (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Já o Brasília está em grande forma. Após perder os três primeiros jogos, para Minas, Bauru (SP) e Franca (SP), o time da capital federal vem de nove vitórias seguidas. Com os resultados, a equipe treinada por técnico André Luiz Barbosa se encontra na terceira colocação e sonha com a liderança do NBB. Os jogadores de destaque do Brasília são Anton Cook e Daniel Von Haydin.

Saiba todos os detalhes da partida entre Flamengo e Brasília pela nona rodada do NBB:

Ficha técnica ✅

Flamengo x Brasília - NBB

🗓️ Data: 7 de dezembro de 2024, sábado

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio do Maracanãzinho (RJ)

📺 Onde assistir: NBB Basquete Pass e FlaTV