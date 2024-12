Vasco x Minas Tênis: onde assistir e horário do jogo pelo NBB

Nesta segunda-feira (9), o R10 Score Vasco recebe o Minas Tênis Clube, às 20h (de Brasília), no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela décima rodada do CAIXA NBB 2024/2025. A partida será transmitida pelo Youtube do NBB, NBB Basquete Pass e UOL.

O confronto reúne dois times em alta na competição: os donos da casa buscam a quarta vitória consecutiva, enquanto os visitantes defendem a liderança isolada.

O Vasco chega embalado, após o triunfo fora de casa, sobre o São Paulo por 87 a 84. Em jogo equilibrado e decidido nos últimos segundos, o Cruz-maltino garantiu a vitória e subiu para a quinta colocação, com 61,5% de aproveitamento. Sob o comando do técnico Léo Figueiró, a equipe soma oito vitórias em 13 jogos e tem no ala/pivô Rafael Paulichi o principal destaque. Aos 26 anos, Paulichi tem médias de 12 pontos e 7 rebotes por partida, sendo o cestinha da equipe na temporada.

Pelo lado do Minas, o momento é de domínio. Líder do campeonato, o time mineiro não perde desde o dia 15 de outubro e acumula a sequência de 12 vitórias consecutivas. Com a classificação para a Copa Super 8 assegurada, a equipe comandada por Leonardo Costa demonstra força ofensiva. Na última quinta-feira (5), venceu o Pato Basquete (PR) por 97 a 70, com o pivô Hollowell sendo o destaque da partida, ao anotar 14 pontos.

O Minas lidera o NBB em média de pontos, com 84 por jogo, superando o vice-líder Flamengo (83 pontos). O pivô Alexandre Paranhos é um dos pilares da equipe. Tem média de 11 pontos por partida e promete ser peça-chave no confronto desta segunda-feira.

Com promessa de equilíbrio e alto nível técnico, o duelo Vasco x Minas pode consolidar o bom momento das equipes e definir importantes posições na tabela.

Saiba os detalhes da partida entre Vasco e Minas Tênis Clube:

Ficha técnica ✅

Vasco x Minas Tênis Clube - NBB

🗓️ Data: 9 de dezembro de 2024, segunda-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio de São Januário (RJ)

📺 Onde assistir: Youtube do NBB, NBB Basquete Pass e UOL