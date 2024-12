NBB: Paulistano vence, com autoridade, o União Corinthians

Nesta terça-feira (10), o Paulistano venceu o União Corinthians pelo placar de 78 a 65 pela décima rodada do CAIXA NBB 2024/2025. O jogo foi marcado pela disputa acirrada nos quartos iniciais e pela superioridade do time da casa no segundo tempo. O destaque do confronto foi Doria, do Paulistano, que anotou 18 pontos e 10 rebotes.

Com a vitória, o Paulistano sabe para a 12ª posição da tabela. A jovem equipe de Demétrius Ferracciú tem 5 vitórias e 8 derrotas. O triunfo desta noite encerra a sequência de derrotas do time de São Paulo.

Apesar da derrota, o União Corinthians vive bom momento na competição e está vivo na briga por vaga para a Copa Super 8. A equipe de Rodrigo da Silva tem 7 vitórias, 7 derrotas e ocupa a 9º posição na tabela. O destaque da equipe gaúcha foi Dikembe, que garantiu um duplo-duplo ainda no terceiro quarto. O pivô anotou 17 pontos e 14 rebotes.

Como foi o jogo do NBB?

O primeiro quarto foi acirrado, marcado pela participação dos pivôs de ambos os times. Com 8 pontos e 4 rebotes gerais, o pivô Dikembe, de 25 anos, comandou as ações ofensivas do time gaúcho no quarto. Já o Paulistano contou com a eficiência de Doria, que anotou 5 pontos, 2 rebotes, 1 assistência e 1 roubo de bola. Em um quarto disputado, o Paulistano levou a melhor por 16 a 15.

O jogo se manteve parelho no segundo quarto. Mais uma vez, Dikembe foi destaque do quarto. O camisa 50 do União Corinthians anotou mais 7 pontos e 5 rebotes, se aproximando de um duplo-duplo antes da metade da partida. Ao todo, foram 15 pontos e 9 rebotes ao final da primeira etapa. O desempenho do pivô de 25 anos foi fundamental para a equipe de Santa Cruz do Sul, que virou o jogo e foi para o intervalo vencendo por 31 a 30.

Kevin Crescenzi, com a bola na mão, durante jogo entre Paulistano e União Corinthians, pelo NBB (Foto: Fábio Figueiredo)

De forma dominante, os donos da casa retornaram ao segundo tempo de partida. Doria liderou a reação do Paulistano com 8 pontos e 4 rebotes no início do terceiro quarto. Com isso, o time da capital paulista abriu 10 pontos de vantagem e venceu o quarto por 53 a 46.

O Paulistano manteve o bom momento no quarto derradeiro e administrou a vantagem. Durante a partida, os donos da limitaram as bolas de 3 do União Corinthians, permitindo apenas 5 conversões em 25 oportunidades. Além disso, a equipe de Santa Cruz do Sul levou 20 pontos em lances livres. Resultado final: 78 a 65 para o Paulistano.

Duane Johnson, camisa 12 do União Corinthians, em partida contra o Paulistano, pelo NBB (Foto: Fábio Figueiredo)

TIMES E PONTOS - PAULISTANO 78 x 85 UNIÃO CORINTHIANS

PAULISTANO

Titulares:

Johnson - 9 pontos

Landeira - 0 pontos

Ferreyra - 8 pontos

Doria - 18 pontos e 10 rebotes

Crescenzi - 2 pontos

Brunão - 12 pontos

Vitinho - 11 pontos

Gui Abreu - 11 pontos

Seixas - 7 pontos

UNIÃO CORINTHIANS

Titulares:

D. Anjos - 0 pontos

Jony - 12 pontos

Veríssimo - 6 pontos

Duane Johnson - 8 pontos

Dikembe - 17 pontos e 14 rebotes

Fabrício - 8 pontos

barber - 6 pontos

Vitinho - 5 pontos

Lanaras - 3 pontos

PRÓXIMOS JOGOS

O Paulistano recebe o Caxias do Sul na próxima quinta-feira (12) no Ginásio Antonio Prado Jr. às 19h30 (de Brasília). Também no dia 12, a equipe do União Corinthians enfrenta outro clube da capital paulista. Desta vez, o confronto será contra o São Paulo, no Ginásio do Morumbi, às 20h (de Brasília).