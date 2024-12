NBB: Vasco vence e quebra sequência de triunfos do líder

O Vasco da Gama superou o Minas Tênis Clube por 81 a 64, nesta segunda-feira (9), no ginásio de São Januário, pela décima rodada do NBB CAIXA 2024/2025. Com atuação consistente nos dois lados da quadra, o Cruz-maltino liderou a partida do início ao fim. O destaque foi o veterano Marquinhos, que anotou 17 pontos, 4 rebotes e 3 assistências.

Com a quarta vitória consecutiva, o Vasco está a um passo da classificação para a Copa Super 8. O time carioca soma nove vitórias e cinco derrotas, precisando de apenas mais um triunfo em três jogos para assegurar a vaga entre os oito melhores do primeiro turno.

Outro momento marcante foi protagonizado pelo ala Eddy, que atingiu a marca de 500 partidas no Novo Basquete Brasil. Natural de Vitória (ES) e com 37 anos, o ala participou de todas as edições do campeonato desde 2008. O capixaba iniciou a partida como titular e abriu o placar com os dois primeiros pontos da noite.

Apesar da derrota, o Minas segue na liderança geral do NBB, com 13 vitórias em 15 jogos. Reconhecida como a melhor defesa da competição, com média de 68,4 pontos sofridos, a equipe mineira teve uma noite pior do que o imaginado, encerrando a sequência de 12 triunfos consecutivos.

Como foi o jogo?

Com apoio da torcida, o time da casa iniciou o confronto de forma dominante. Com trocas de bola envolventes e domínio do garrafão adversário, o Vasco assumiu a liderança do primeiro quarto e construiu vantagem. O veterano Marquinhos anotou 6 pontos e liderou a equipe carioca, que venceu o período por 23 a 14.

O segundo quarto foi marcado pela imposição física dos donos da casa. O Minas não apresentou soluções para as ações ofensivas do Cruz-maltino, que administrou a vantagem construída no primeiro quarto. Por outro lado, a defesa do Vasco neutralizou os chutes de longa distância do time mineiro, que acertou apenas uma bola de três em 13 tentativas. O time de Leonardo Figueiró venceu a primeira metade da partida por 36 a 23.

Arengo (20) tenta armar o ataque do Minas diante da defesa do Vasco (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

No terceiro quarto, com 6 minutos e 54 segundos restantes, o ala/pivô Mineiro, do Minas foi expulso da partida ao ir de encontro ao rosto de um dos árbitros da partida. O experiente atleta de 36 anos discutiu com a equipe de arbitragem após provocações da torcida vascaína. O Cruz-maltino aproveitou o momento de instabilidade da equipe mineira e aumentou a vantagem para 20 pontos. Após pedido de tempo do técnico Leonardo Costa, o Minas encontrou bom ritmo de jogo, reduzindo a vantagem do Vasco para 13 pontos. O terceiro quarto terminou 57 a 44 para os donos da casa.

No último período, liderado por Luis Montero, que anotou um duplo-duplo (12 pontos e 14 rebotes), o Minas encostou no placar, diminuindo a diferença para apenas cinco pontos. Apesar da reação dos visitantes, a equipe carioca recuperou o bom momento através das ações ofensivas de Humberto, que anotou 8 pontos no último quarto e garantiu a vitória vascaína por 81 a 64.

Paulichi, do Vasco, marcou 11 pontos na partida contra o Minas (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

TIMES E PONTOS - VASCO 81 x 64 MINAS TÊNIS CLUBE

Vasco

Titulares:

#5 Jamaal - 6 pontos

#6 Eugeniusz - 15 pontos

#13 Paulichi - 11 pontos

#19 Humberto - 11 pontos

#33 Eddy - 8 pontos

Reservas

#11 Marquinhos - 17 pontos

#14 Scheuer - 7 pontos

#15 Diego - 6 pontos

Minas Tênis Clube

Titulares

#3 Machado - 7 pontos

#9 Fuzaro - 8 pontos

#12 Mineiro - 7 pontos

#24 Paranhos - 8 pontos

#44 Montero - 12 pontos e 14 rebotes (duplo-duplo)

Reservas

#1 Hollowell - 10 pontos

#10 Rodriguez - 3 pontos

#20 Arengo - 9 pontos

PRÓXIMOS JOGOS:

O Cruz-maltino encara o CAIXA/Brasília na quinta-feira (12) às 19h30m (de Brasília), no ginásio de São Januário. O duelo será confronto direto entre duas equipes que disputam vaga para a Copa Super 8.

Já o Minas embarca para a Argentina para iniciar a campanha na Basketball Champions League Américas (BCLA). O time de Belo Horizonte enfrenta o Biguá (URU), na sexta-feira (13), às 22h10m (de Brasília), e encerra a fase de grupos da competição contra o Quimsa (ARG), sábado (14), às 22h40m (de Brasília). O próximo compromisso do Minas no NBB será no dia 20 de dezembro contra o Paulistano, na Arena UniBH.