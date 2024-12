NBB: São Paulo bate Caxias do Sul, de virada, com show de Miller

De virada, o São Paulo venceu o Caxias do Sul por 89 a 79, na noite desta terça-feira (10), pelo NBB. O confronto, realizado no Ginásio do Morumbi, teve como destaque o ala Miller. O americano de 33 anos anotou 29 pontos, 5 rebotes e 4 assistências.

Com a vitória, o São Paulo encerra a sequência de duas derrotas seguidas e entra na briga por vaga na Copa Super 8. São 8 vitórias e 5 derrotas para o time de Guerrinha nesta temporada. Já o time de Caxias do Sul soma 11 derrotas e apenas 3 vitórias no CAIXA NBB 2024/2025.

Como foi o jogo pelo NBB?

O primeiro quarto começou com falhas de ambas as equipes e pouca eficiência no ataque. Com as mudanças na formação titular, o Caxias se destacou pelo melhor aproveitamento, terminando os primeiros 10 minutos com o placar de 21 a 15, tendo o jovem ala Arthur como destaque, com três arremessos certeiros de longa distância que lhe renderam 11 pontos nesse período.

Durante o segundo quarto, a disputa manteve-se equilibrada. Fabrizzio tomou a frente no ataque do time gaúcho, que seguiu liderando o marcador. Ao fim do segundo período, com uma parcial de 18 a 17, o Caxias foi para o intervalo à frente, com 39 a 32.

Tyrone Curnell durante jogo entre São Paulo e Caxias do Sul, pelo NBB (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Na volta do intervalo, o São Paulo apresentou uma melhora. Com o trio composto por Faverani, Bennett e Miller dominando, os anfitriões conseguiram reverter a situação, encerrando o período liderando com 60 a 58.

A partir desse momento, o que se viu foi uma repetição dos desfechos das partidas anteriores. Com uma sequência de seis pontos, o São Paulo ampliou a vantagem, forçando o Caxias a correr atrás do prejuízo. Mesmo com a grande performance de Arthur, que terminou a partida com 17 pontos, a equipe comandada por Rodrigo Barbosa sofreu mais uma derrota, terminando o jogo em 89 a 79.

TIMES E PONTOS - SÃO PAULO 89 x 79 CAXIAS DO SUL

SÃO PAULO

Titulares:

Miller - 29 pontos

Bennett - 17 pontos

Faverani - 15 pontos

Fischer - 12 pontos

Tyrone - 4 pontos

Reservas

Paulo L - 7 pontos

Reyes - 3 pontos

Ansaloni - 2 pontos

CAXIAS DO SUL

Titulares

Isaac -13 pontos

Fabrizzio - 12 pontos

Betinho - 11 pontos

Tom - 4 pontos

Léo Cravero - 2 pontos

Arthur - 17 pontos

Vini Chagas -12 pontos

Larry - 6 pontos

Shamell - 2 pontos

PRÓXIMOS JOGOS:

Nesta quinta-feira, o São Paulo volta a jogar, enfrentando o União Corinthians. O confronto ocorrerá às 20h (horário de Brasília), mais uma vez no Ginásio do Morumbi. No mesmo dia, o Caxias do Sul disputará um jogo contra o Paulistano, marcado para às 19h30, no Ginásio Antônio Prado.São Paulo bate vence Caxias do Sul com show de Miller