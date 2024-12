São Paulo x Caxias do Sul pelo NBB: onde assistir e horário

Nesta terça-feira (10), o São Paulo recebe o Caxias do Sul, às 20h (de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Dr. Antônio Leme Nunes Galvão, no Morumbi, pela décima rodada do CAIXA NBB 2024/2025. O confronto será transmitido pelo NBB Basquetpass e pela ESPN.

continua após a publicidade

➡️ NBB: Flamengo vence Caixa/Brasília com segundo tempo dominante

O confronto reúne dois times em momentos opostos no campeonato. Enquanto os donos da casa buscam garantir vaga na Copa Super 8, torneio que reúne os 8 melhores times do primeiro turno, os visitantes buscam encerrar o jejum de vitórias.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O São Paulo é o oitavo colocado da competição, com 58.3% de aproveitamento (7V-5D). No compromisso anterior, o tricolor paulista foi derrotado pelo Vasco, nos segundos finais da partida, pelo placar de 87 a 84. Na ocasião, o armador Ricardo Fischer foi o destaque do time com 20 pontos, 5 rebotes e 8 assistências.

continua após a publicidade

Já o Caxias do Sul vive momento complicado no NBB. A equipe gaúcha ocupa a lanterna da competição, com 23% de aproveitamento (3V-10D). O time do técnico Rodrigo Pinto Barbosa vem de 6 derrotas seguidas e não ganha desde a vitória fora de casa contra o Botafogo, no dia 9 de novembro.

A partida marca o encontro de veteranos do Novo Basquete Brasil (NBB). O time treinado por Guerrinha conta com as experiências do ala/pivô Tyrone, de 26 anos e 12 temporadas no Brasil, e de Ricardo Fischer. O armador do São Paulo atua na principal competição do basquete brasileiro desde a temporada 2010/2011.

continua após a publicidade

O São Paulo é o oitavo colocado do Novo Basquete Brasil (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Por outro lado, os visitantes apostam na experiente dupla formada por Larry Taylor e Shamell para sair da má fase. O ala/armador Larry Taylor, de 44 anos, nasceu em Chicago (EUA), naturalizou-se brasileiro e participou das Olimpíadas de Londres 2012. É a décima-sétima temporada de Taylor no NBB. Assim como o camisa número 4, Shamell é um velho conhecido dos fãs de basquete. O norte-americano de 44 anos tem mais de 500 jogos pelo NBB e 12 participações no Jogo das Estrelas.

Ficha técnica ✅

São Paulo x Caxias do Sul - NBB

🗓️ Data: 10 de dezembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio do Morumbi (SP)

📺 Onde assistir: ESPN e NBB BasquetPass.