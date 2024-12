NBB: Flamengo vence Caixa/Brasília com segundo tempo dominante

O Flamengo venceu o Caixa/Brasília por 90 a 84 neste sábado (07), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela nona rodada do NBB CAIXA 2024/25. O confronto foi marcado pelo equilíbrio no primeiro tempo e pela superioridade rubro-negra nos quartos finais da partida. Apesar da derrota, o grande destaque da partida foi Anton Cook, que anotou 28 pontos para o time de Brasília.

Com a vitória, o Flamengo, que venceu o Pato Basquete na prorrogação na última terça-feira (03), segue com a segunda colocação do NBB com 12 triunfos em 15 jogos e está garantido para a Copa Super 8.

Já a equipe Caixa/Brasília, que estava invicta há nove partidas, manteve a terceira colocação da competição apesar do resultado adverso. O time da capital federal tem nove vitórias e quatro derrotas em treze jogos.

Como foi o jogo?

O primeiro quarto foi marcado pela superioridade da equipe de Brasília nas bolas de três. Foram 8 cestas de três pontos em 12 tentativas, cerca de 66% de aproveitamento, enquanto o Flamengo acertou apenas 1 arremesso em 7 tentativas de fora do perímetro. O ala/pivô David Nesbitt liderou a equipe da capital federal no fundamento. O atleta de Bahamas acertou 3 cestas de fora do perímetro e terminou o quarto com 11 pontos. Os visitantes venceram a primeira parcial por 26 a 23.

Já no segundo quarto, a equipe de Brasília teve uma queda no aproveitamento das bolas de três. Apesar dos erros, os visitantes fecharam o primeiro tempo do duelo com 10 cestas de três em 19 tentativas (52% de aproveitamento).Por outro lado, os donos da casa encontraram um bom ritmo de jogo com as ações ofensivas de Ruan, Alexey e Gui Deodato. O Rubro-Negro terminou o segundo quarto na liderança por 41 a 39.

No início do terceiro quarto, o Flamengo impôs seu jogo e construiu vantagem no placar a partir do domínio do garrafão e pelo bom aproveitamento nas bolas de três. O Pivô Gallizzi anotou 8 pontos, garantiu 3 rebotes e contribuiu para a vantagem rubro-negra, que chegou a 14 pontos. O rubro-negro manteve a liderança e encerrou o terceiro quarto pelo placar de 67 a 56.

Apesar do bom início do time de Brasília no último quarto, o Flamengo manteve a vantagem e garantiu a vitória por 90 a 84. O destaque do time de Gustavo de Conti foi o ala Gui Deodato. O veterano de 33 anos anotou 17 pontos e pegou 6 rebotes, liderando a equipe nessas estatísticas. Já pelo lado de Brasília, Anton Cook marcou 28 pontos e foi o cestinha da partida.

TIMES E PONTOS - FLAMENGO 90 X 84 CAIXA/BRASÍLIA

Flamengo

Titulares:

Alexey - 12 pontos

Ruan - 6 pontos

Lucas Siewert - 8 pontos

Jhonatan Luz - 0 pontos

Gui Deodato - 17 pontos

Reservas:

Johnson Sr - 14 pontos

Willians - 11 pontos

Balbi - 4 pontos

Gallizzi - 13 pontos

Kayo - 5 pontos

Caixa/Brasília

CAIXA/BRASÍLIA

Titulares:

Cook - 28 pontos

Lucas - 18 pontos

Rodrigues - 4 pontos

Nesbitt - 16 pontos

Von Haydin - 7 pontos

Reservas:

Pedro - 3 pontos

M.Bonfim - 8 pontos

Próximos confrontos

O próximo compromisso do Flamengo será pela Champions League das Américas de Basquete (BCLA) contra o Boca Juniors. O duelo, que marca a estreia do clube carioca na competição, acontece no domingo (15) no ginásio do Tijuca Tênis Clube às 19h40 (horário de Brasília).

Já a equipe de Brasília enfrenta o R10 Score Vasco da Gama na próxima quinta-feira (12), no Ginásio de São Januário, às 19h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela décima rodada do NBB e será um confronto direto por vaga na Copa Super 8.