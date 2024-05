Pacers e Knicks avançam! Veja como foi o décimo quarto dia de Playoffs da NBA

Jalen Brunson foi o cestinha na vitória dos Knicks (Foto: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 01:10 • Filadélfia (EUA)

Dois confrontos deram continuidade aos playoffs da NBA nesta quinta-feira (2), e entre eles o principal foi a classificação do New York Knicks sobre o Philadelphia 76ers. Confira a seguir como foram os duelos da pós-temporada da liga norte-americana.

INDIANA PACERS 120 X 98 MILWAUKEE BUCKS🏀

O Indiana Pacers venceu o Milwaukee Bucks, em casa, e se classificou para a semifinal da Conferência Leste. Apesar de ter Tyrese Haliburton e Pascal Siakam em quadra, quem brilhou foram os coadjuvantes Obi Toppin e T. J. McConnell, que juntos, marcaram 41 pontos para o time de Indianápolis. Mesmo lesionado, Damian Lillard, dos Bucks, foi o cestinha da partida, com 28 pontos, porém, não foi o suficiente para evitar a eliminação.

O Indiana Pacers encara o New York Knicks na semifinal da Conferência Leste.

PHILADELPHIA 76ERS 115 X 118 NEW YORK KNICKS🏀

O New York Knicks venceu o Philadelphia 76ers, fora de casa, e se classificou para a semifinal da Conferência Leste. Com grande atuação de Jalen Brunson, que anotou 41 pontos e deu 12 assistências, o time de Nova Iorque começou muito bem, abrindo grande vantagem no placar, mas os Sixers reagiram e viraram no final do primeiro tempo.

No último quarto, brilhou a estrela de Brunson, que foi crucial na vitória e na classificação dos Knicks para a semifinal da Conferência Leste.