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NBB: Botafogo faz movimento de impacto e acerta contratação de Ricardo Fischer

Jogador tinha proposta de Franca para o Paulista, mas optou pelo projeto do Glorioso

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 20:31
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Ricardo Fischer é o novo armador do Botafogo para o NBB
Ricardo Fischer é o novo armador do Botafogo para o NBB (Foto: Reprodução)

O Botafogo Basquete deu salto quanto ao investimento do projeto e contratou peças relevantes para a temporada 2026-2027 do Novo Basquete Brasil (NBB), elite da modalidade no país. A maior delas, sem dúvidas, é a chegada do armador Ricardo Fischer, de 35 anos, que defendeu o KTO Minas na última edição. Mesmo com outras propostas na mesa, o jogador escolheu o projeto alvinegro e detalhou isso com exclusividade ao Lance!.

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— A camisa do Botafogo é uma camisa muito pesada, muito tradicional, que carrega muitos títulos na história não só do futebol, mas também do basquete e de outras modalidades. Eu realmente me sinto honrado e animado por ter essa oportunidade de defender o Glorioso — disse o jogador.

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Ricardo Fischer chega a General Severiano para ser a grande referência do elenco. A chamada "cereja do bolo" do elenco, que será comandado pelo argentino Jorge Balbis.

Antes de acertar com o Glorioso, o jogador recebeu ofertas de clubes de outros países América do Sul, América do Norte e do tradicional projeto do Sesi Franca, onde chegou a encaminhar acerto para disputar o Campeonato Paulista. O Botafogo, no entanto, atravessou a negociação e o seduziu com o projeto visando a temporada toda do Campeonato Carioca e NBB.

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— Foi muito fácil tomar essa decisão. Acredito que, desde a primeira conversa, os pensamentos e a maneira como queremos, em conjunto, construir o presente, pra buscar num futuro próximo o sucesso do basquete no Botafogo, isso vai muito ao encontro do que eu venho pensando para o meu momento de carreira. Então, rapidamente, em duas ou três conversas, alinhamos tudo e eu aceitei esse projeto com o Botafogo — destacou Fischer.

O basquete alvinegro, semifinalista do NBB na temporada 2018-2019 e campeão sul-americano na mesma, retornou à elite da modalidade em 2023 após pausa no projeto devido a cortes de gastos. Fischer destacou o tamanho do desafio e como se vê motivado, agora vestindo preto e branco.

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— Eu gosto muito disso, eu sou movido a desafios na minha carreira. Já participei de duas reconstruções de projetos que, felizmente, deram muito certo. Então, eu gosto muito e me sinto muito à vontade nesse papel de me tornar um líder dentro das quadra e também fora dela, para ajudar a evoluir todo o projeto. Hoje, a gente só está pensando em como pode melhorar e projetar coisas grandes para o Botafogo. Estou muito animado e honrado também por ter a confiança da diretoria do Botafogo, que me escolheu para ser um dos pilares desse novo momento do basquete no clube — finalizou o jogador.

Ricardo Fischer é o novo armador do Botafogo para o NBB
Ricardo Fischer é o novo armador do Botafogo para o NBB (Foto: Reprodução)

O Botafogo estreia no NBB no dia 20 de outubro contra o rival Flamengo, no Maracanãzinho. Antes disso, no entanto, terá o Estadual na luta pelo título com Flamengo e Fluminense, com início no fim de setembro, e o Torneio de Abertura do NBB entre os dias 6 e 10 de outubro, em Belo Horizonte.

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Experiência e grandeza para o Botafogo

Ricardo Fischer chega ao Botafogo com currículo robusto no basquete nacional. Com passagens pela Seleção e alta rodagem, o armador de 1.83m surgiu em São José, mas se destacou mesmo em Bauru. Pelo Dragão, foi bicampeão paulista, da Sul-Americana e da Liga das Américas (atual Champions Leaguel), comandando uma época de ouro.

Além disso, o jogador vestiu as camisas de outros tradicionais clubes, como Flamengo, Corinthians, Brasília, São Paulo e Minas Tênis Clube, sua última equipe.

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