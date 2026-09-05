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Técnico do Osasco critica veto da CBV a mulheres trans: 'Não é justo'

Treinador se posicionou contra a política imposta pela entidade e afirmou que decisão surpreendeu o clube

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 09:18
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O técnico Luizomar de Moura, durante o jogo entre Osasco e Fluminense
O técnico Luizomar de Moura, durante o jogo entre Osasco e Fluminense (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

O técnico Luizomar de Moura criticou a decisão da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) de adotar as novas regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a participação na categoria feminina. A medida atinge diretamente Tifanny Abreu, oposta do Osasco e primeira atleta transgênero a atuar na elite do vôlei brasileiro.

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Mesmo envolvido com os compromissos da seleção de Cuba, Luizomar acompanhou nesta sexta-feira (4) a vitória do Osasco sobre o Paulistano Barueri, por 3 sets a 0, pelo Campeonato Paulista. Após a partida, o treinador falou sobre a situação da jogadora e revelou que a mudança de política causou surpresa dentro do clube. Luizomar trabalha com Tifanny desde 2021 e ressaltou que a convivência com a atleta teve impacto não apenas profissional, mas também pessoal.

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— Foi uma surpresa para todos. Principalmente, por não poder dar o ombro, dar um abraço na Tifanny, principalmente pela pessoa que ela é. (…) Conviver cinco anos com a Tifanny me tornou um ser humano melhor. Entender a história, tudo o que ela passa. Eu sou muito grato por fazer parte deste momento esportivo da Tifanny — contou ao Sportv.

A preocupação do treinador aumentou porque o anúncio da CBV ocorreu às vésperas da estreia do Osasco no Campeonato Paulista. Para Luizomar, a mudança durante a temporada trouxe um problema inesperado para o clube e para a própria jogadora.

Durante o período em que está à frente da seleção cubana, o técnico é substituído no Osasco por Leandro Pereira. Ainda assim, Luizomar afirmou que acompanha o caso e pediu que o departamento jurídico do clube busque alternativas para tentar modificar o cenário antes do início da próxima Superliga.

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— Este momento é um momento complicado pela pessoa que é a Tifanny, e por receber esta notícia no meio da temporada. Pedi para que o Osasco, o departamento jurídico, realmente nos ajude a resolver essa situação porque não é justo com a equipe, não é justo com a Tifanny. Vamos ver se a gente consegue reverter tudo isso aí.

Osasco mantém bom momento no Paulista

Enquanto a situação de Tifanny é discutida fora das quadras, o Osasco segue em boa fase no Campeonato Paulista. A equipe derrotou o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/20 e 25/19. O resultado foi o terceiro triunfo consecutivo do Osasco na competição. A equipe sofreu apenas uma derrota até o momento, enquanto o Paulistano Barueri soma duas vitórias e duas derrotas.

➡️ Gabi Guimarães diz estar na 'guerra' ao lado de Tifanny

Tifanny vai poder jogar a Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Reprodução X)
Tifanny vai poder jogar a Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Reprodução X)

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