Pierre Gasly protagonizou uma das maiores surpresas da classificação do Grande Prêmio da Itália. Neste sábado (5), o francês superou as Mercedes e garantiu sua primeira pole position na Fórmula 1, colocando a Alpine no topo em Monza. George Russell completa a primeira fila, enquanto Oscar Piastri larga em terceiro. Mais atrás no grid, Gabriel Bortoleto ficou no Q2, mas largará na 10ª posição graças a punição de Kimi Antonelli.

➡️ Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

O resultado coroou uma classificação movimentada e marcada pelo bom desempenho da Alpine, que chegou ao GP da Itália com atualizações no carro. Gasly já havia dado sinais do potencial da equipe ao terminar o Q1 na primeira colocação, mas conseguiu guardar sua melhor volta para o momento decisivo da sessão.

continua após a publicidade

Como foi a classificação do GP da Itália?

Q1

Liam Lawson puxou o pelotão na abertura da classificação, enquanto Gabriel Bortoleto também foi um dos primeiros pilotos a deixar os boxes. Os primeiros tempos colocaram Charles Leclerc na liderança, mas a tabela começou a mudar rapidamente com a chegada dos principais nomes da Fórmula 1.

Bortoleto apareceu entre os destaques e chegou a ocupar o Top 3, mas Verstappen e Oscar Piastri melhoraram seus tempos e tiraram o brasileiro das primeiras posições. Lando Norris também superou o piloto da Audi, enquanto as Mercedes de Kimi Antonelli e George Russell entraram na disputa pelo topo.

continua após a publicidade

A grande surpresa da sessão ficou por conta de Pierre Gasly. O francês colocou a Alpine na liderança e confirmou o melhor tempo do Q1, enquanto Bortoleto terminou na 12ª colocação e garantiu a vaga na segunda parte da classificação. Oscar Piastri tentou melhorar nos minutos finais, mas ficou em 11º, à frente do brasileiro.

ELIMINADOS: Yuki Tsunoda, Alex Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Q2

A segunda sessão começou com uma estratégia diferente da Red Bull. Lawson voltou a ser o primeiro na pista, desta vez acompanhado por Verstappen e Carlos Sainz, enquanto o trio buscava se beneficiar do vácuo em Monza. Pouco depois, os três voltaram aos boxes e o restante do grid começou a entrar na disputa.

continua após a publicidade

As Mercedes apareceram rapidamente entre os primeiros. Antonelli chegou a assumir a liderança, mas Russell respondeu e tomou a ponta, enquanto Gasly voltou a mostrar o bom ritmo da Alpine e também chegou ao topo da tabela. Na sequência, as McLaren entraram na pista, com Norris assumindo a liderança antes de Piastri recuperar a primeira posição.

Bortoleto, por outro lado, entrou na reta final da sessão em uma disputa apertada por uma vaga no Q3. O brasileiro melhorou sua marca na última tentativa e marcou 1min22s517, mas Lewis Hamilton foi apenas um milésimo mais rápido, com 1min22s516, e ficou com a décima colocação. Assim, o piloto da Audi terminou em 11º e ficou fora da fase decisiva.

continua após a publicidade

ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Carlos Sainz e Esteban Ocon.

Q3

A sessão decisiva começou com as Mercedes mostrando força em Monza. Russell assumiu a liderança provisória, enquanto Piastri apareceu na segunda colocação e Gasly completava o Top 3. Antonelli, por sua vez, ainda não havia conseguido registrar uma volta rápida quando restavam cinco minutos para o fim.

Os pilotos voltaram à pista para as últimas tentativas, mas a classificação ainda reservava uma grande reviravolta. Piastri rodou e perdeu a oportunidade de melhorar seu tempo, enquanto Norris também não conseguiu avançar e terminou apenas na 11ª colocação.

continua após a publicidade

Gasly, porém, aproveitou a última volta para superar Russell e assumir a liderança. O francês confirmou a primeira pole position da carreira na Fórmula 1, à frente do piloto da Mercedes, enquanto Piastri garantiu a terceira colocação. Assim, a Alpine sai de uma classificação em Monza com uma das maiores surpresas da temporada.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira grid de largada em Monza

Posição Piloto Tempo 1 Pierre Gasly 1:21.786 2 George Russell +0.060s 3 Oscar Piastri +0.180s 4 Charles Leclerc +0.218s 5 Lewis Hamilton +0.225s 6 Max Verstappen +0.284s 7 Kimi Antonelli +0.307s 8 Franco Colapinto +0.434s 9 Lando Norris +0.470s 10 Arvid Lindblad +0.500s 11 Gabriel Bortoleto +0.731s 12 Oliver Bearman +0.970s 13 Nico Hulkenberg +0.993s 14 Liam Lawson +1.035s 15 Carlos Sainz +1.667s 16 Esteban Ocon +1.668s 17 Yuki Tsunoda +1.969s 18 Alexander Albon +2.570s 19 Valtteri Bottas +2.578s 20 Sergio Pérez +2.813s 21 Fernando Alonso +3.364s 22 Lance Stroll +3.436s

Pierre Gasly em ação no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.