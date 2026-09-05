Pierre Gasly supera Mercedes e conquista primeira pole na F1 em GP da Itália
George Russell e Oscar Piastri fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 10º lugar
Pierre Gasly protagonizou uma das maiores surpresas da classificação do Grande Prêmio da Itália. Neste sábado (5), o francês superou as Mercedes e garantiu sua primeira pole position na Fórmula 1, colocando a Alpine no topo em Monza. George Russell completa a primeira fila, enquanto Oscar Piastri larga em terceiro. Mais atrás no grid, Gabriel Bortoleto ficou no Q2, mas largará na 10ª posição graças a punição de Kimi Antonelli.
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O resultado coroou uma classificação movimentada e marcada pelo bom desempenho da Alpine, que chegou ao GP da Itália com atualizações no carro. Gasly já havia dado sinais do potencial da equipe ao terminar o Q1 na primeira colocação, mas conseguiu guardar sua melhor volta para o momento decisivo da sessão.
Como foi a classificação do GP da Itália?
Q1
Liam Lawson puxou o pelotão na abertura da classificação, enquanto Gabriel Bortoleto também foi um dos primeiros pilotos a deixar os boxes. Os primeiros tempos colocaram Charles Leclerc na liderança, mas a tabela começou a mudar rapidamente com a chegada dos principais nomes da Fórmula 1.
Bortoleto apareceu entre os destaques e chegou a ocupar o Top 3, mas Verstappen e Oscar Piastri melhoraram seus tempos e tiraram o brasileiro das primeiras posições. Lando Norris também superou o piloto da Audi, enquanto as Mercedes de Kimi Antonelli e George Russell entraram na disputa pelo topo.
A grande surpresa da sessão ficou por conta de Pierre Gasly. O francês colocou a Alpine na liderança e confirmou o melhor tempo do Q1, enquanto Bortoleto terminou na 12ª colocação e garantiu a vaga na segunda parte da classificação. Oscar Piastri tentou melhorar nos minutos finais, mas ficou em 11º, à frente do brasileiro.
ELIMINADOS: Yuki Tsunoda, Alex Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Lance Stroll.
Q2
A segunda sessão começou com uma estratégia diferente da Red Bull. Lawson voltou a ser o primeiro na pista, desta vez acompanhado por Verstappen e Carlos Sainz, enquanto o trio buscava se beneficiar do vácuo em Monza. Pouco depois, os três voltaram aos boxes e o restante do grid começou a entrar na disputa.
As Mercedes apareceram rapidamente entre os primeiros. Antonelli chegou a assumir a liderança, mas Russell respondeu e tomou a ponta, enquanto Gasly voltou a mostrar o bom ritmo da Alpine e também chegou ao topo da tabela. Na sequência, as McLaren entraram na pista, com Norris assumindo a liderança antes de Piastri recuperar a primeira posição.
Bortoleto, por outro lado, entrou na reta final da sessão em uma disputa apertada por uma vaga no Q3. O brasileiro melhorou sua marca na última tentativa e marcou 1min22s517, mas Lewis Hamilton foi apenas um milésimo mais rápido, com 1min22s516, e ficou com a décima colocação. Assim, o piloto da Audi terminou em 11º e ficou fora da fase decisiva.
ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Carlos Sainz e Esteban Ocon.
Q3
A sessão decisiva começou com as Mercedes mostrando força em Monza. Russell assumiu a liderança provisória, enquanto Piastri apareceu na segunda colocação e Gasly completava o Top 3. Antonelli, por sua vez, ainda não havia conseguido registrar uma volta rápida quando restavam cinco minutos para o fim.
Os pilotos voltaram à pista para as últimas tentativas, mas a classificação ainda reservava uma grande reviravolta. Piastri rodou e perdeu a oportunidade de melhorar seu tempo, enquanto Norris também não conseguiu avançar e terminou apenas na 11ª colocação.
Gasly, porém, aproveitou a última volta para superar Russell e assumir a liderança. O francês confirmou a primeira pole position da carreira na Fórmula 1, à frente do piloto da Mercedes, enquanto Piastri garantiu a terceira colocação. Assim, a Alpine sai de uma classificação em Monza com uma das maiores surpresas da temporada.
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Confira grid de largada em Monza
|Posição
|Piloto
|Tempo
1
Pierre Gasly
1:21.786
2
George Russell
+0.060s
3
Oscar Piastri
+0.180s
4
Charles Leclerc
+0.218s
5
Lewis Hamilton
+0.225s
6
Max Verstappen
+0.284s
7
Kimi Antonelli
+0.307s
8
Franco Colapinto
+0.434s
9
Lando Norris
+0.470s
10
Arvid Lindblad
+0.500s
11
Gabriel Bortoleto
+0.731s
12
Oliver Bearman
+0.970s
13
Nico Hulkenberg
+0.993s
14
Liam Lawson
+1.035s
15
Carlos Sainz
+1.667s
16
Esteban Ocon
+1.668s
17
Yuki Tsunoda
+1.969s
18
Alexander Albon
+2.570s
19
Valtteri Bottas
+2.578s
20
Sergio Pérez
+2.813s
21
Fernando Alonso
+3.364s
22
Lance Stroll
+3.436s
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