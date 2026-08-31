Alison dos Santos: da promessa ao topo do atletismo mundial Barreirista recolocou o Brasil na lista de recordes mundiais após 28 anos

Foram quase três décadas de espera para que o Brasil voltasse a ter um representante entre os recordistas mundiais do atletismo. Coube a Alison dos Santos, o menino do interior paulista que impressionou ao despontar como promessa, confirmar seu lugar entre as grandes estrelas do esporte ao quebrar a marca dos 46 segundos nos 400 metros com barreiras.

➡️Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

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Natural de São Joaquim da Barra, Alison era um menino tímido quando deu seus primeiros passos no esporte, ainda no judô. Ele ainda tinha receio e mostrar marcas que carregava no corpo desde que era apenas um bebê, quando acidentalmente derrubou uma panela de óleo quente sobre si mesmo. Aos 15 anos, porém, encontrou seu lugar no mundo nas pistas de atletismo.

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Foi nessa época que Alison se mudou para São Paulo e conheceu o treinador Felipe de Siqueira, que o acompanha até hoje. Aos poucos, foi ganhando autoconfiança e o jeito descontraído pelo qual passou a ser conhecido, das dancinhas antes das provas aos cabelos coloridos, sempre com um sorriso no rosto.

Mais do que isso, se tornou presença constante no pódio dos 400 metros com barreiras das principais competições do mundo. Aos 19 anos, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, conquistou a medalha de ouro. Dois anos depois, em sua estreia olímpica, Piu conquistou a medalha de bronze e se tornou um protagonista da prova, competindo diretamente com o norueguês Karsten Warholm e o norte-americano Rai Benjamin. O trio ocupou o pódio novamente três anos depois, nos Jogos de Paris 2024, com maids um bronze para o brasileiro.

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A temporada de 2026, porém, mostraria que a ascensão de Alison dos Santos ainda estava longe de atingir o teto.

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Alison dos Santos disputa os 400m com barreiras na etapa de Zurique da Diamond League 2026 (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

O barreirista mais rápido do mundo

A atual temporada tem sido de quebra de recordes para Alison dos Santos que, desde o início do ano, havia definido em conjunto com o treinador que correria para diminuir seu tempo em 2026. Em julho, o brasileiro competiu no Troféu Brasil pela primeira vez e registrou o melhor tempo do ano nos 400 metros com barreiras: 46.48.

O recorde não durou muito. Um mês depois, Piu venceu a etapa da Silésia da Diamond League com 46.43, novo melhor tempo da temporada. A cada etapa, Alison se aproximava do grande feito conquistado em Zurique, na última quinta-feira (27), quando correu para 45s80 e diminuiu em 14 centésimos o recorde do rival Karsten Warholm.

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O reinado do norueguês já durava seis anos. O primeiro recorde foi estabelecido em julho de 2021, quando Warholm correu para 46s70 e diminuiu em seis centésimos o recorde que pertencia ao norte-americano Kevin Young desde 1992. Um mês depois, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele diminuiu a marca para 45s94, e se tornou o primeiro homem da história a completar os 400 metros com barreiras em menos de 46 segundos.

A nova marca estabeleceu definitivamente a era de domínio do chamado "Big Three", formado por Warholm, Benjamin e Piu. Novo barreirista mais rápido do mundo, o brasileiro soma cinco títulos em etapas da Diamond League na temporada (Shaoxing, Xiamen, Oslo, Silésia e Zurique), e chega à final como favorito ao título.

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Alison dos Santos segura a bandeira do Brasil enquanto comemora o recorde mundial nos 400m com barreiras (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Premiação de Alison dos Santos

Um dos principais atletas do mundo e parceiro de grandes marcas esportivas, como Adidas e Allianz, Alison dos Santos teve recompensas financeiras além das pistas. A quebra do recorde mundial Zurique rendeu ao brasileiro uma bolada de 80 mil dólares (cerca de 413 mil reais, na cotação atual), premiação concedida pela World Athletics. Além disso, Piu também tem direito a uma premiação de 10 mil dólares (cerca de 51 mil reais) pela vitória na etapa da Diamond League.

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