Hooker x Parnasse: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Paris
Evento será realizado em Paris, a partir das 13h (de Brasília)
O Ultimate retorna com o UFC Paris neste sábado (5). Na luta principal, o neozelandês Dan Hooker enfrenta o francês Salahdine Parnasse pela categoria dos leves (até 70,3 kg) – em uma disputa entre veterano e promessa. Apenas Felipe Lima e Luis Felipe Dias representam o Brasil nos cards principal e preliminar.
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Dan Hooker tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas e voltar a vencer no UFC, organização na qual atua desde 2014. Ao longo de 24 combates no Ultimate, o neozelandês conquistou 14 vitórias, três bônus de Luta da Noite e dividiu o octógono com nomes como Dustin Poirier, Islam Makhachev, Michael Chandler, Arman Tsarukyan e Mateusz Gamrot.
Do outro lado estará uma das novidades do evento. Em sua estreia no UFC, Salahdine Parnasse chega a Paris embalado por cinco vitórias consecutivas e com a chance de lutar diante da torcida francesa. O atleta soma 23 triunfos e apenas duas derrotas no cartel profissional, além de já ter sido campeão em duas categorias do KSW.
A chegada ao Ultimate marca um novo capítulo na carreira do francês, que ainda não sabe o que é perder no peso-leve. São sete lutas e sete vitórias na categoria até aqui, retrospecto que Parnasse tentará manter diante de um adversário experiente e acostumado a enfrentar alguns dos principais nomes da divisão.
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FICHA TÉCNICA
UFC Paris
📆 Data: 5 de setembro de 2026
⏰ Horário: A partir das 13h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Accor Arena, em Paris, na França
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 16h
Peso-leve (até 70,3 Kg): Dan Hooker (70,3 Kg) x Salahdine Parnasse (70,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Fares Ziam (70,3 Kg) x Axel Sola (70,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Michael Page (83,9 Kg) x Nursulton Ruziboev (84,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Daniil Donchenko (77,1 Kg) x Punahele Soriano (77,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Kurtis Campbell (66,2 Kg) x Trevor Peek (66,2 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Losene Keita (66,2 Kg) x Muhammad Naimov (65,7 Kg)
Card Preliminar - 13h
Peso-pena (até 65,7 Kg): Morgan Charriere (65,7 Kg) x Felipe Lima (66,2 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Mario Pinto (114,3 Kg) x Ryan Spann (115,6 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Oumar Sy (93,4 Kg) x Modestas Bukauskas (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Pavel Andrusca (66,2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Michael Aljarouj (57,1 Kg) x Fabia Sintes (56,7 Kg)
Peso-galo feminino (até 61,2 Kg): Nora Cornolle (61,6 Kg) x Klaudia Sygula (61,6 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Matthieu Duclos (83,9 Kg) x Luis Felipe Dias (83,9 Kg)
Peso-palha feminino (até 52,1 Kg): Delphine Benouaich (52,1 Kg) x Sofia Montenegro (52,1 Kg)
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