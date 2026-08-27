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Veja quanto Alison dos Santos ganhou de premiação por recorde mundial

Nesta quinta-feira (27), o brasileiro se tornou o mais rápido do mundo nos 400m com barreiras

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
27/08/2026 20:20
Atualizado há 1 minutos
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Alison dos Santos receberá premiação milionária por vitória e recorde mundial conquistados na Diamond League
Alison dos Santos receberá premiação em dinheiro por vitória e recorde mundial conquistados na Diamond League (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

O recorde mundial nos 400 metros com barreiras renderá uma premiação em dinheiro ao brasileiro Alison dos Santos. Piu, como é conhecido, receberá pelo menos US$ 70 mil (cerca de R$ 378 mil) pela marca atingida na Diamond League, a principal liga de atletismo do mundo.

➡️Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreira

De acordo com o regulamento da liga, Alison receberá US$ 50 mil (R$ 275 mil) pela quebra do recorde e mais US$ 20 mil (cerca de de R$ 103 mil) pela vitória na prova na Suíça. Nesta temporada, a Diamond League já pagou um valor total de US$ 9,24 milhões (cerca de R$ 48 milhões) em premiações, somando as etapas regulares à final.

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A etapa de Zurique, disputada nesta quinta-feira (27), foi a última parada da temporada regular. A final da Diamond League, que já tem a confirmação de Piu confirmada, está marcada para os dias 4 e 5 de setembro, em Bruxelas, na Bélgica.

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O brasileiro Alison dos Santos posa ao lado de painel mostrando o recorde registrado nos 400m com barreiras
O brasileiro Alison dos Santos posa ao lado de painel mostrando o recorde registrado nos 400m com barreiras (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Alison dos Santos quebra recorde mundial

Alison dos Santos, o Piu, continua fazendo história. Nesta quinta-feira (27), ele fez o tempo de 45s80 e quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras na etapa de Zurique da Diamond League. Principal rival do brasileiro e antigo detentor do recorde da prova, o norueguês Karsten Warholm ficou em segundo lugar, com a marca de 45s94. O nigeriano Ezequiel Nathaniel foi o terceiro, com a marca de 47s50.

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O brasileiro superou em 14 centésimos a marca de Warholm, registrada na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, que era de 45s94. Agora, Alison se junta ao norueguês como o segundo na história a correr a prova abaixo da marca dos 46 segundos.

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