América x Criciúma Futsal: onde assistir ao vivo pelo Brasileirão de Futsal
América-MG busca a primeira vitória na competição, enquanto o Criciúma Futsal tenta se aproximar das primeiras posições
O Lance!TV é a nova casa do futsal brasileiro. Neste sábado (5), América-MG e Criciúma Futsal se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal 2026. A partida terá transmissão AO VIVO e com imagens pelo Lance!TV, a partir das 10h15 (de Brasília). ➡️Inscreva-se no Lance!TV para acompanhar todas as notícias!
O duelo será disputado no Ginásio Municipal Poliesportivo Dr. Márcio Reinaldo e coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes na competição.
América-MG busca reação no Brasileirão de Futsal
O América-MG chega para a sexta rodada em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futsal. Em cinco partidas disputadas, a equipe soma apenas um ponto, com uma derrota e quatro resultados negativos no retrospecto. O time ocupa atualmente a 10ª colocação, com saldo de -12 gols.
Diante do Criciúma, o América tenta aproveitar o mando de quadra para reagir na competição e conquistar seus primeiros três pontos.
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Criciúma Futsal tenta subir na tabela
O Criciúma Futsal aparece na 8ª posição, com seis pontos conquistados em cinco jogos. A equipe tem uma vitória, três empates e uma derrota, além de saldo negativo de um gol.
O time catarinense busca mais um resultado positivo para se aproximar das primeiras posições da tabela e ganhar força na disputa pela classificação aos playoffs.
América x Criciúma Futsal ao vivo
O torcedor poderá acompanhar todas as emoções do confronto ao vivo e com imagens no Lance!TV. A transmissão começa neste sábado (5), às 10h15 (de Brasília).
Onde assistir: Lance!TV, ao vivo e com imagens
Data: sábado, 5 de setembro de 2026
Horário: 10h15 (de Brasília)
Local: Ginásio Municipal Poliesportivo Dr. Márcio Reinaldo
Competição: Campeonato Brasileiro de Futsal 2026 — 6ª rodada
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