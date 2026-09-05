Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Apesar da pole, Rafa Câmara é atingido e abandona sprint da F2

Brasileiro abandonou a prova na volta 5 após batida por trás

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 10:13
Favorite o Lance! no Google
O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2
O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

O fim de semana começou de forma positiva para Rafael Câmara no Grande Prêmio da Itália. O brasileiro conquistou a pole position na classificação e chegou à quinta vez na temporada em que largará na frente em uma corrida principal da Fórmula 2. Antes disso, porém, precisou disputar a sprint deste sábado (5), que terminou de forma frustrante para o pernambucano.

➡️ Kimi Antonelli disputa com a Ferrari a torcida da F1 no GP da Itália

Por causa do sistema de grid invertido da categoria, Câmara não largou da pole na prova curta. O resultado da classificação colocou o piloto da Invicta apenas em 10º no grid da sprint, enquanto o décimo colocado assumiu a primeira posição. Logo na largada, Rafa ainda perdeu uma colocação.

continua após a publicidade

No meio do pelotão, o brasileiro acabou envolvido em uma batalha intensa na primeira curva durante a volta 5. Ao tentar recuperar posições e disputar o nono lugar com Alex Dunne, Câmara ficou espremido entre os adversários. O incidente decisivo, porém, aconteceu quando Nico Varrone atingiu a traseira da Invicta e provocou o giro do carro de Rafa.

O pernambucano caiu para o fim da tabela e tentou retornar à disputa. Ao fazer a manobra para virar o carro, porém, o motor apagou e não voltou a funcionar. Com a ajuda dos comissários para retirar o monoposto da pista, Câmara foi obrigado a abandonar a corrida.

continua após a publicidade

Enquanto Rafa deixava a prova, Joshua Durksen aproveitou a confusão no início para assumir a liderança. O companheiro de equipe do brasileiro se manteve na primeira posição até a bandeirada e conquistou a vitória. Câmara, por sua vez, agora volta as atenções para a corrida principal deste domingo, quando largará da pole position.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Por que Rafa Câmara largou em 10º mesmo após conquistar a pole?

A Fórmula 2 tem um sistema de classificação diferente do utilizado na Fórmula 1. Todos os fins de semana da categoria contam com uma corrida sprint, no sábado, e uma corrida principal, no domingo. Apenas uma sessão classificatória, porém, define o grid das duas provas.

continua após a publicidade

Na corrida principal, a ordem de largada segue normalmente o resultado da classificação. Já para a sprint, os dez primeiros colocados têm suas posições invertidas. Por isso, o piloto que conquista a pole position larga em 10º, enquanto o décimo colocado assume a primeira posição.

No caso de Câmara, portanto, a quinta pole da temporada garante a melhor posição possível para a corrida principal deste domingo (6). Antes disso, porém, o brasileiro terá de deixar para trás o abandono na sprint e tentar transformar o bom ritmo mostrado na classificação em mais uma vitória na temporada.

continua após a publicidade
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Fórmula 1

Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

Há 12 minutos
Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

Fórmula 1

Com batida de Hamilton e Verstappen, Russell lidera TL 3 na Itália pela F1

Há 3 horas
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste sábado (5)

Há 6 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto vê desempenho cair em treinos iniciais da F1 em Monza

Há 20 horas
Kimi Antonelli vence o GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Fórmula 1

Antonelli xinga Bortoleto em treino da F1: 'Que idiota'

Há 20 horas
Max Verstappen em ação no GP da Holanda pela F1 2026

Fórmula 1

Russell supera Leclerc no treino livre 2 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 15º

Há 23 horas
Mais LANCE!
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Yuki Tsunoda e Pierre Gasly em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025

F1 volta atrás em punição, e piloto perde troféu do GP de Mônaco

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

De boné, Max Verstappen coça o queixo durante coletiva de imprensa no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1

F1: Verstappen vê Red Bull sem chance de 'milagre' no GP da Itália

Lando Norris posa com carro da LN4 Fusion, equipe da Fórmula 1

'Um sonho': Lando Norris funda equipe da F3 e busca F2 ainda em 2027

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Rafael Câmara supera titular da Haas em teste e mira F1 2027

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1

Franquia Carros, da Pixar, celebra 20 anos desde a estreia (Foto: Reprodução / F1 Media)

Carro de Relâmpago McQueen participará do GP da Itália na F1

Bortoleto assina capacete em Monza

Bortoleto revisita início da carreira durante passagem pela Itália

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

F1: Gabriel Bortoleto admite desvantagem em GP da Itália

Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026

Kimi Antonelli disputa com Ferrari torcida da F1 no GP da Itália

Comentarista da F1, Ralf Schumacher em transmissão da Sky Sports

Após acidente, Schumacher passará por cirurgia e mira retorno à F1