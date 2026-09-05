Apesar da pole, Rafa Câmara é atingido e abandona sprint da F2
Brasileiro abandonou a prova na volta 5 após batida por trás
O fim de semana começou de forma positiva para Rafael Câmara no Grande Prêmio da Itália. O brasileiro conquistou a pole position na classificação e chegou à quinta vez na temporada em que largará na frente em uma corrida principal da Fórmula 2. Antes disso, porém, precisou disputar a sprint deste sábado (5), que terminou de forma frustrante para o pernambucano.
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Por causa do sistema de grid invertido da categoria, Câmara não largou da pole na prova curta. O resultado da classificação colocou o piloto da Invicta apenas em 10º no grid da sprint, enquanto o décimo colocado assumiu a primeira posição. Logo na largada, Rafa ainda perdeu uma colocação.
No meio do pelotão, o brasileiro acabou envolvido em uma batalha intensa na primeira curva durante a volta 5. Ao tentar recuperar posições e disputar o nono lugar com Alex Dunne, Câmara ficou espremido entre os adversários. O incidente decisivo, porém, aconteceu quando Nico Varrone atingiu a traseira da Invicta e provocou o giro do carro de Rafa.
O pernambucano caiu para o fim da tabela e tentou retornar à disputa. Ao fazer a manobra para virar o carro, porém, o motor apagou e não voltou a funcionar. Com a ajuda dos comissários para retirar o monoposto da pista, Câmara foi obrigado a abandonar a corrida.
Enquanto Rafa deixava a prova, Joshua Durksen aproveitou a confusão no início para assumir a liderança. O companheiro de equipe do brasileiro se manteve na primeira posição até a bandeirada e conquistou a vitória. Câmara, por sua vez, agora volta as atenções para a corrida principal deste domingo, quando largará da pole position.
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Por que Rafa Câmara largou em 10º mesmo após conquistar a pole?
A Fórmula 2 tem um sistema de classificação diferente do utilizado na Fórmula 1. Todos os fins de semana da categoria contam com uma corrida sprint, no sábado, e uma corrida principal, no domingo. Apenas uma sessão classificatória, porém, define o grid das duas provas.
Na corrida principal, a ordem de largada segue normalmente o resultado da classificação. Já para a sprint, os dez primeiros colocados têm suas posições invertidas. Por isso, o piloto que conquista a pole position larga em 10º, enquanto o décimo colocado assume a primeira posição.
No caso de Câmara, portanto, a quinta pole da temporada garante a melhor posição possível para a corrida principal deste domingo (6). Antes disso, porém, o brasileiro terá de deixar para trás o abandono na sprint e tentar transformar o bom ritmo mostrado na classificação em mais uma vitória na temporada.
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