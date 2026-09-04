Karalis consolida ameaça à era Duplantis na Diamond League

Nos últimos anos, o mundo do atletismo foi marcado por uma certeza: a hegemonia de Armand Duplantis no salto com vara. Quando o sueco entrava na pista, a disputa se transformava em um show de um homem só, quebrando as próprias marcas. Na final da Diamond League 2026, porém, não houve Mondo na pista. Desta vez, o grego Emmanouli Karalis não apenas conquistou o título, mas se consolidou como o principal desafiante à era Duplantis.

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O torcedor certamente ficou frustrado quando Mondo sentiu um desconforto físico no aquecimento e desistiu da prova. Havia grande expectativa em torno da disputa, principalmente porque o próprio sueco admitiu, às vésperas da decisão, que se sente pressionado por um rival pela primeira vez em anos.

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— Nas últimas semanas, travei alguns duelos intensos com Manolo (Karalis). Sem querer desrespeitar meus adversários, faz tempo que não enfrento uma competição desse nível. É uma sensação nova que preciso aprender a lidar. É divertido para o público. Eles não querem apenas me ver quebrar recordes; também querem me ver sendo desafiado por outros atletas. E isso é ótimo. Estou me divertindo muito com isso — disse, em entrevista coletiva.

A próxima batalha entre Duplantis e Karalis foi adiada, mas esse não foi um problema para o grego. Esbanjando carisma, ele venceu a final e quebrou o recorde da etapa de Bruxelas ao saltar para 6,12m. Pela primeira vez desde 2021, a temporada da Diamond League termina com um campeão diferente no salto com vara.

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O salto do grego Manolo Karalis na final da Diamond League 2026, em Bruxelas (Foto: Stefan Wermuth / AFP)

A era Duplantis e a ascensão do rival

Mondo Duplantis já conquistou todos os títulos possíveis na elite do atletismo. Dois ouros olímpicos, sete títulos mundiais (considerando outdoor e indoor), cinco títulos de finais da Diamond League e 15 quebras de recorde desde 2020 estão entre as conquistas que marcam sua hegemonia.

A ascensão do rival foi impulsionada nas duas últimas temporadas. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Manolo Karalis conquistou a medalha de bronze ao saltar para 5,90m, enquanto Duplantis levou o ouro com 6,25m. No ano seguinte, o grego elevou sua melhor marca pessoal para a casa dos 6,08m. Mas a temporada de 2026 guardaria suas tentativas mais ousadas.

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Em fevereiro, durante o campeonato indoor grego, Manolo saltou para 6,17m pela primeira vez, se tornando apenas o segundo na história a atingir a marca — o primeiro, é claro, foi Duplantis. Confiante ao competir em casa, Karalis até tentou repetir o recorde mundial de 6,31m, que já pertencia ao sueco, mas não teve sucesso.

Confronto direto pegou fogo

A primeira vez que os dois disputaram um recorde mundial diretamente aconteceu em agosto, na etapa de Zurique da Diamond League, em uma prova épica. Duplantis liderava a prova com 6,15m e Karalis respondeu subindo o sarrafo para 6,20m. O grego acertou o salto e registrou sua melhor marca pessoal na primeira tentativa.

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Quando Duplantis elevou a disputa para 6,25m, com sucesso, Karalis ousou e subiu o sarrafo para 6,32m, um centímetro acima do recorde mundial. Ele chegou perto na segunda tentativa, mas não conseguiu quebrar o recorde. Na terceira tentativa, Mondo até conseguiu ultrapassar o sarrafo, mas a barra caiu na área de aterrissagem e o sueco não escondeu a frustração. Na ocasião, o grego destacou que o fator psicológico deve dominar as próximas disputas.

— Não é todo dia que duas pessoas disputam o recorde mundial, então aquilo foi doido. A diferença entre essas alturas é, na maior parte, mental. Preciso quebrar minhas barreiras mentais. Na próxima competição, vai ser mentalmente mais fácil. Estou muito feliz por ter tentado — disse.

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O sueco Armand "Mondo" Duplantis, do salto com vara, se prepara para competir na etapa de Zurique da Diamond League (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Rivalidade histórica ou pressão passageira?

Apesar de Duplantis ter admitido a pressão e até uma certa empolgação por finalmente ter um rival que o desafie, ainda não é possível dizer que Karalis tenha igualado o nível do sueco. Ainda restam 11 centímetros de distância entre os recordes pessoais dos dois atletas, o que é bastante significativo no salto com vara.

Vale lembrar que Duplantis e Karalis já competem entre si há mais de uma década — os dois já dividem o pódio das principais competições desde o Mundial Júnior de 2015, quando o sueco levou o ouro e o grago ficou com o bronze. Em números gerais, Mondo levou a melhor sobre Manolo em 49 dos 50 confrontos diretos que protagonizaram.

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Se ainda é cedo para decretar o fim da hegemonia de Duplantis, uma coisa é certa: o fã de atletismo é o maior beneficiado com a ascensão de uma rivalidade que ainda terá muitos capítulos pela frente.

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