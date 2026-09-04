Vôlei de praia: Brasil avança com 100% no Sul-Americano feminino
Thâmela/Vic e Verena/Thainara estão nas quartas de final do torneio que vale vaga olímpica ao país campeão
O Brasil segue com 100% de aproveitamento no Torneio Sul-Americano de vôlei de praia feminino. Nesta sexta-feira (4), as duas duplas representantes da Amarelinha na categoria se classificaram para as quartas de final da competição disputada em João Pessoa (PB). Thâmela/Vic e Verena/Thainara venceram os três jogos que disputaram nas fases de grupos e avançam na primeira posição de suas respectivas chaves. O campeão de cada naipe garante vaga ao país nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
➡️ Qual o caminho do vôlei de praia brasileiro rumo a Los Angeles 2028
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Pelo Grupo A, Thâmela e Victoria - parceria número 3 do ranking mundial - venceram Valeria/Rodríguez (Venezuela), Santander/Mori (Chile) e Gonzales/Mendoza (Peru). Todas as partidas terminaram em 2 sets a 0 para as brasileiras. Já Verena/Thainara, no Grupo C, superaram Ghigliazza/Abdala (Argentina), Fio/Denisse (Paraguai) e Habze/Karelys (Equador) também por sets diretos em todos os duelos.
Com campanha perfeita, as brasileiras ocupam a primeira posição de suas respectivas chaves e avançam diretamente às quartas de final do Sul-Americano. Na competição, as duplas posicionadas no segundo lugar em cada grupo disputam ainda uma fase de 12, prévia às quartas. As semifinais e finais acontecerão ao longo deste final de semana (5 e 6 de setembro).
Confira os resultados das duplas brasileiras na fase de grupos do Sul-Americano feminino
- Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Gonzales/Mendoza (PER)
- Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Santander/Mori (CHI)
- Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Valeria/Rodríguez
- Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Habze/Karelys (EQU)
- Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Fio/Denisse (PAR)
- Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Ghigliazza/Abdala (ARG)
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
Seleção de vôlei é derrotada pela França em amistosoHá 1 hora
Vôlei
Líberos da Seleção usarão camisa das 'Meninas Superpoderosas' no Sul-AmericanoHá 2 horas
Vôlei
Vôlei: veja os lances do amistoso entre Brasil e FrançaHá 4 horas
Vôlei
Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-AmericanoHá 4 horas
Vôlei
Brasil x França: horário e onde assistir ao jogo de vôleiHá 6 horas
Vôlei
Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no MaracanãzinhoHá 8 horas
Mais LANCE!