Vôlei de praia: Brasil avança com 100% no Sul-Americano feminino

O Brasil segue com 100% de aproveitamento no Torneio Sul-Americano de vôlei de praia feminino. Nesta sexta-feira (4), as duas duplas representantes da Amarelinha na categoria se classificaram para as quartas de final da competição disputada em João Pessoa (PB). Thâmela/Vic e Verena/Thainara venceram os três jogos que disputaram nas fases de grupos e avançam na primeira posição de suas respectivas chaves. O campeão de cada naipe garante vaga ao país nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Pelo Grupo A, Thâmela e Victoria - parceria número 3 do ranking mundial - venceram Valeria/Rodríguez (Venezuela), Santander/Mori (Chile) e Gonzales/Mendoza (Peru). Todas as partidas terminaram em 2 sets a 0 para as brasileiras. Já Verena/Thainara, no Grupo C, superaram Ghigliazza/Abdala (Argentina), Fio/Denisse (Paraguai) e Habze/Karelys (Equador) também por sets diretos em todos os duelos.

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Com campanha perfeita, as brasileiras ocupam a primeira posição de suas respectivas chaves e avançam diretamente às quartas de final do Sul-Americano. Na competição, as duplas posicionadas no segundo lugar em cada grupo disputam ainda uma fase de 12, prévia às quartas. As semifinais e finais acontecerão ao longo deste final de semana (5 e 6 de setembro).

Vic e Thâmela comemoram ponto na etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Confira os resultados das duplas brasileiras na fase de grupos do Sul-Americano feminino

Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Gonzales/Mendoza (PER)

Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Santander/Mori (CHI)

Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Valeria/Rodríguez

Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Habze/Karelys (EQU)

Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Fio/Denisse (PAR)

Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Ghigliazza/Abdala (ARG)

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