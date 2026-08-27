Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras
Brasileiro correu para 45s80 durante etapa de Zurique da Diamond League
Alison dos Santos, o Piu, continua fazendo história. Nesta quinta-feira (26), ele correu para 45s80 e quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras durante a etapa de Zurique da Diamond League. Principal rival do brasileiro e antigo detentor do recorde da prova, o norueguês Karsten Warholm, ficou em segundo lugar com marca de com 45s94. O nigeriano Ezequiel Nathaniel foi o terceiro, com marca de 47s50.
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O brasileiro superou em 14 centésimos a marca de Warholm, registrada na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, que era de 45.94. Agora, Alison se junta ao norueguês como o segundo na história a correr a prova abaixo da marca dos 46 segundos.
Foi o quinto título de Alison na Diamond League em 2026. No último domingo (23), ele foi campeão da etapa da Silésia com tempo de 46s43, a melhor marca da temporada. Ao longo do ano, ele também levou o título nas etapas de Shaoxing, Xiamen e Oslo.
Piu também teve o compatriota Matheus Lima entre os rivais da prova na Suíça. Desta vez, o brasileiro, que foi o terceiro na etapa da Silésia, terminou em quinto lugar, com marca de 47s57.
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Alison dos Santos está na final da Diamond League
Alison dos Santos já está garantido na final da Diamond League, que será disputada em Bruxelas, na Bélgica, nos dias 4 e 5 de setembro. Duas vezes medalhista de bronze olímpico nos 400m com barreiras, Piu faz temporada praticamente perfeita e se encaminha como principal nome da prova no ciclo para os Jogos de Los Angeles.
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